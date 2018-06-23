Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Коларов: «Кто назначил на матч Сербия – Швейцария судью из Германии? Он постоянно о чем-то общался со швейцарцами на немецком»

Коларов: «Кто назначил на матч Сербия – Швейцария судью из Германии? Он постоянно о чем-то общался со швейцарцами на немецком»

23 июня 2018, 13:46
15

Защитник сборной Сербии Александар Коларов высказал претензии по поводу работы арбитра Феликса Бриха в матче второго тура группового раунда чемпионата мира-2018 со Швейцарией (1:2).

Ранее стало известно, что балканская команда подаст протест на судейство немецкого рефери.

«Представители ФИФА должны обратить внимание на судейство. Не могу поверить, что они назначили на игру с участием Швейцарии немецкого арбитра. В течение всего матча судья регулярно общался со швейцарскими футболистами на немецком языке. Но мы не в Германии.

Он должен был назначать пенальти в пользу нашей команды, но не сделал этого. И я не понимаю принцип работы системы VAR. Я разочарован судейством», – приводит слова Коларова Sport Blic.

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат мира Сербия Швейцария Коларов Александар
Комментарии (15)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Blossiya
1529751193
Слушайте, но это уже реальный ужас. Причем тут немецкий судья? В Швейцарии вообще 4 официальных языка. Там и на итальянском, и на французском, и на романшском говорят, кроме немецкого. Я уже не говорю о знании английского большинством населения. Так вам какого судью назначать? Из какого племени?
Ответить
tesch
1529751508
а сами учить языки не пробовали, чтобы с миром общаться? Судья как минимум говорит еще и на английском.
Ответить
Shotlandets86
1529751823
На самом деле, было отчётливо видно, что засуживал сербов.
Ответить
Army_Fan
1529752570
Вот неуч то, хотя бы в Интернет зашел бы для начала и увидел бы, что в Швейцарии 4 официальных языка и немецкий один из них, а то что на 90й минуте гол пропустили это ваши проблемы и надо было 2й мяч забивать, а не сушится во 2м тайме
Ответить
Ragnar Viking
1529752731
Просто вам не повезло,чм не проходит в Сербии,в этом случае у вас было бы 2 победы и разница мячей 8:1☝️
Ответить
suharidze
1529752839
стыдоба так ныть.
Ответить
Zivs
1529753290
швейцарцы выиграли по делу.
Ответить
Ragnar Viking
1529753673
Если бы ЧМ походил в Сербии,у вас тоже было 2 победы,и разница забитых и пропущенных 8:1)
Ответить
fanchik
1529756870
Сербы проиграли обидно пропустив на последних минутах,но эта" обида" как оправдание ищет виноватого судью,который очень хорошо говорит с соперниками "каля баля" по немецки.Проигравшая сторона редко обвиняет себя в равной игре,сербы сами дали "слабинку"как в игре ,так и в комментарии
Ответить
Ragnar Viking
1529766731
Я смотрю, мне многие ставят дизлайки,видимо не любят правду! Я на х...ю всех вас видел и это сайт,если человек не имеет право на своё мнение! Мне эта ситуация напоминает с названием одной страны...
Ответить
Главные новости
Радимов определил тренера РПЛ, под которым шатается кресло
08:56
1
Бубнов назвал лучшего легионера в истории РПЛ
08:47
Раскрыта удивительная причина отказа «Зенита» от Даку
08:27
5
Проигрыш «Спартака», победа «Зенита», зарплата Батракова в Турции, злой Гинер и другие новости
01:57
Круговой анонсировал отъезд Батракова в АПЛ
01:14
В «Динамо» объяснили, почему Тюкавин перестал забивать
00:59
Названа причина, почему ЦСКА не избавляется от Баринова
00:53
3
«Барселона» взяла новый трофей
00:43
Угальде дал конкретный ответ на вопрос о своем будущем
00:14
2
Мусаев прокомментировал травму лидера «Краснодара»: «Плохая ситуация»
Вчера, 23:56
4
Все новости
Все новости
Участник ЧМ-2026 отказал «Рубину»
17 августа
1
Бартез получил назначение в сборную Франции
13 августа
Хави – новый главный тренер сборной Нидерландов
12 августа
4
Трогательное заявление Месси о смерти отца
12 августа
3
Названы семь кандидатов на замену Куману в сборной Нидерландов
12 августа
2
Луис Энрике назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
12 августа
5
«Люди теряли рассудок»: Кушанашвили определил лучший ЧМ в истории
11 августа
10
Подробности прощания с Месси-старшим
9 августа
УЕФА подтвердил, что платил предполагаемой любовнице Инфантино
8 августа
5
Реакция ФИФА на скандал с любовницей Инфантино
8 августа
4
Предполагаемая любовница Инфантино получала деньги от УЕФА
8 августа
9
На «Матч ТВ» оценили работу Черданцева на ЧМ-2026
7 августа
3
Аргентина поддержала Инфантино на фоне его возможной отставки
7 августа
4
ВидеоГави сдержал обещание покрасить волосы в розовый цвет
6 августа
2
Каннаваро заподозрил наличие «крысы» в сборной Узбекистана
6 августа
3
Мостовой: «Покажите фото Инфантино на улицах Москвы до ЧМ – 48 из 50 человек его не узнают»
6 августа
4
Инфантино придумал подкуп для Марокко, чтобы заручиться его поддержкой
5 августа
2
Известны пять кандидатов на пост президента ФИФА вместо Инфантино
4 августа
5
Трамп определился с позицией по будущему президента ФИФА Инфантино
3 августа
2
ФотоГенич сделал татуировку, посвященную финалу ЧМ-2026
3 августа
10
Инфантино попросит Трампа о поддержке на выборах президента ФИФА
3 августа
11
В сборной США приняли решение по будущему Почеттино
3 августа
74-летний ван Гаал может возглавить сборную
3 августа
2
ВидеоЯмаль станцевал с репликой Кубка мира
3 августа
1
Гаджиев описал действия Инфантино двумя словами
2 августа
1
Быстров – о конфликте ФИФА и УЕФА: «Инфантино прогнулся по всем вопросам на ЧМ-2026»
2 августа
Боярский раскритиковал Инфантино: «Если бы Трамп сказал мне уйти из театра и кино, я бы сделал это»
2 августа
21
УЕФА может выйти из ФИФА
2 августа
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+