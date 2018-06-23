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    Коларов: «Кто назначил на матч Сербия – Швейцария судью из Германии? Он постоянно о чем-то общался со швейцарцами на немецком»

    Защитник сборной Сербии Александар Коларов высказал претензии по поводу работы арбитра Феликса Бриха в матче второго тура группового раунда чемпионата мира-2018 со Швейцарией (1:2).

    Ранее стало известно, что балканская команда подаст протест на судейство немецкого рефери.

    «Представители ФИФА должны обратить внимание на судейство. Не могу поверить, что они назначили на игру с участием Швейцарии немецкого арбитра. В течение всего матча судья регулярно общался со швейцарскими футболистами на немецком языке. Но мы не в Германии.

    Он должен был назначать пенальти в пользу нашей команды, но не сделал этого. И я не понимаю принцип работы системы VAR. Я разочарован судейством», – приводит слова Коларова Sport Blic.

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.06.2018 13:46
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +3

      Ragnar Viking 23 июня 2018, 18:12

      Я смотрю, мне многие ставят дизлайки,видимо не любят правду! Я на х...ю всех вас видел и это сайт,если человек не имеет право на своё мнение! Мне эта ситуация напоминает с названием одной страны...

      0
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      Рейтинг: +334

      maratagliulin > Ragnar Viking 23 июня 2018, 20:07

      Ты вообще откуда, правдолюб? Что за ненависть к России?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1212

      fanchik 23 июня 2018, 15:27

      Сербы проиграли обидно пропустив на последних минутах,но эта" обида" как оправдание ищет виноватого судью,который очень хорошо говорит с соперниками "каля баля" по немецки.Проигравшая сторона редко обвиняет себя в равной игре,сербы сами дали "слабинку"как в игре ,так и в комментарии

      5
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      Рейтинг: +1442

      Tsigan 23 июня 2018, 15:25

      https://youtu.be/s1NmTmTxfJ0

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 23 июня 2018, 15:04

      Подсуживал швейцарам сильно и пен 100% в из раму не поставил.

      2
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      Рейтинг: +3

      Ragnar Viking 23 июня 2018, 14:34

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Если бы ЧМ походил в Сербии,у вас тоже было 2 победы,и разница забитых и пропущенных 8:1)

      -4
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      Рейтинг: +658

      Zivs 23 июня 2018, 14:28

      швейцарцы выиграли по делу.

      4
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      Рейтинг: +123

      eriquexruots 23 июня 2018, 14:24

      Судья имеет право использовать любой удобный для него язык, чтобы проще и доступнее общаться с игроками. А если он обращался к швейцарам по-немецки, значит инфа была не для сербов. Жаловаться они будут, смех да и только!

      1
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      Рейтинг: +14

      suharidze 23 июня 2018, 14:20

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      стыдоба так ныть.

      -8
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      Рейтинг: +3

      Ragnar Viking 23 июня 2018, 14:18

      Просто вам не повезло,чм не проходит в Сербии,в этом случае у вас было бы 2 победы и разница мячей 8:1☝️

      0
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      Рейтинг: -98

      Army_Fan 23 июня 2018, 14:16

      Вот неуч то, хотя бы в Интернет зашел бы для начала и увидел бы, что в Швейцарии 4 официальных языка и немецкий один из них, а то что на 90й минуте гол пропустили это ваши проблемы и надо было 2й мяч забивать, а не сушится во 2м тайме

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