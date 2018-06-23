Коларов: «Кто назначил на матч Сербия – Швейцария судью из Германии? Он постоянно о чем-то общался со швейцарцами на немецком»

Защитник сборной Сербии Александар Коларов высказал претензии по поводу работы арбитра Феликса Бриха в матче второго тура группового раунда чемпионата мира-2018 со Швейцарией (1:2).

Ранее стало известно, что балканская команда подаст протест на судейство немецкого рефери.

«Представители ФИФА должны обратить внимание на судейство. Не могу поверить, что они назначили на игру с участием Швейцарии немецкого арбитра. В течение всего матча судья регулярно общался со швейцарскими футболистами на немецком языке. Но мы не в Германии.

Он должен был назначать пенальти в пользу нашей команды, но не сделал этого. И я не понимаю принцип работы системы VAR. Я разочарован судейством», – приводит слова Коларова Sport Blic.