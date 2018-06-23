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    Сербия подаст жалобу на судейство в матче против Швейцарии

    Сборная Сербии подаст жалобу в ФИФА на работу судей в матче 2-го тура группового этапа ЧМ-2018 против Швейцарии (1:2). Встречу обслуживала бригада Феликcа Бриха.

    «Мы отправим жалобу в ФИФА на судейство в матче с командой Швейцарии. Помимо того эпизода с пенальти было еще множество моментов, которые трактовались против нас», – сказал генеральный секретарь Футбольного союза Сербии Йован Шурбатович.

    Сербия после двух матчей набрала три очка, Швейцария – четыре.

    Источник: ТАСС

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    23.06.2018 07:33
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 23 июня 2018, 15:06

      Правильно сделает! Судья должен был посмотреть видео в эпизоде с пенальти. Так в футбол не играют!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1364

      МВС 23 июня 2018, 12:36

      Да.эпизод с неназначенным очевидным пенальти—странно тут..не в центре поля же произошло падение,а в штрафной!зачем тогда необходимы помощники,таращиеся в десяток мониторов?!

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +915

      спанчес 23 июня 2018, 12:17

      непутёвые братья мои , не жалобы надо составляить а бразилию победить вот и все стихотворение

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +263

      Джавел. 23 июня 2018, 11:47

      Надо уметь достойно проигрывать, а не сопли распускать.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +845

      Avaretz 23 июня 2018, 10:26

      Все условия созданы для арбитра, но они все равно не видят очевидного. Швейцарские банки, о них надо беспокоиться, другой причины не вижу, т.к. арбитр этого матча вроде до этой поры был отличным

      2
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      Рейтинг: +1442

      Tsigan 23 июня 2018, 10:24

      Это 1000% работа судьи,ОСОЗНАННАЯ РАБОТА. Этот матч Сербия обречена была проиграть. Если кто то имеет хоть малейшие сомнения в том что судья действовал осознанно,объясните мне какая проблема посмотреть видео на бровке и поставить на 11-метровый??? Какая проблема??? Ведь во избежание спорных ситуаций сделали эту систему видеоповторов. Причём она уже на этом чемпионате мира используется по полной. Весь мир видел этот пенальти а ФЕЛИКС БРЫХ не увидел! Но всякое бывает,ладно простим,но вот хоть убей не пойму почему он не стал повтор смотреть. Вывод один-просмотр повтора обязал бы судью поставить на точку,а значит счёт стал бы 2:0 а при таком счете довести ту миссию с которой вышел БРЫХ на поле было бы невозможно.

      6
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      Рейтинг: +163

      Alec7183 23 июня 2018, 09:43

      Да, эпизод когда 2 щвейцарца валят Митровича это вообще, а возможно опять политика.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13741

      Dominator777 23 июня 2018, 08:18

      В первом тайме надо было все вопросы решать, когда была куча моментов, а теперь... После драки кулаками не машут, хотя болел за сербов...

      9
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      Рейтинг: +3534

      Берёза В. 23 июня 2018, 07:52

      Да уж

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 23 июня 2018, 07:38

      понятно что результат уже зафиксирован и его никто не отменит.Но тут дело принципа:такого судью как Брых необходимо наказать хотя бы отстранением от международных матчей.Это было бы справедливым.

      15
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Krossmen73 23 июня 2018, 07:54

      От международных вряд ли, а вот, если согласятся с претензиями сербов, то больше на этом ЧМ судить не будет. В политике сербы с нами в одном ряду, поэтому им трудно будет рассчитывать на успех.

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