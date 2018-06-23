Сербия подаст жалобу на судейство в матче против Швейцарии

Сборная Сербии подаст жалобу в ФИФА на работу судей в матче 2-го тура группового этапа ЧМ-2018 против Швейцарии (1:2). Встречу обслуживала бригада Феликcа Бриха.

«Мы отправим жалобу в ФИФА на судейство в матче с командой Швейцарии. Помимо того эпизода с пенальти было еще множество моментов, которые трактовались против нас», – сказал генеральный секретарь Футбольного союза Сербии Йован Шурбатович.

Сербия после двух матчей набрала три очка, Швейцария – четыре.