Шик, Коларов, Де Росси – в основе «Ромы» на матч с «Ливерпулем»; Салах, Робертсон, Арнолд сыграют у гостей

Стали известны стартовые составы команд на ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов между итальянской «Ромой» и английским «Ливерпулем».

«Рома»: Алисон, Флоренци, Фасио, Манолас, Коларов, Пеллегрини, Де Росси, Наингголан, Шик, Джеко, Эль-Шаарави.

«Ливерпуль»: Кариус, Арнолд, Ловрен, ван Дейк, Робертсон, Вейналдум, Хендерсон, Милнер, Салах, Фирмино, Мане.

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи, которая начнется в 21:45 по Москве на римском «Олимпико».

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