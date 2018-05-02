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    Шик, Коларов, Де Росси – в основе «Ромы» на матч с «Ливерпулем»; Салах, Робертсон, Арнолд сыграют у гостей

    Стали известны стартовые составы команд на ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов между итальянской «Ромой» и английским «Ливерпулем».

    «Рома»: Алисон, Флоренци, Фасио, Манолас, Коларов, Пеллегрини, Де Росси, Наингголан, Шик, Джеко, Эль-Шаарави.

    «Ливерпуль»: Кариус, Арнолд, Ловрен, ван Дейк, Робертсон, Вейналдум, Хендерсон, Милнер, Салах, Фирмино, Мане.

    «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи, которая начнется в 21:45 по Москве на римском «Олимпико».

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    Источник: Twitter

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    02.05.2018 20:55
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +102

      Shogun 2 мая 2018, 21:34

      Странно, парни которые были лучшими на поле - Строотман и Ундер в запасе, да и Перотти там же, а дерево Шик в основе

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