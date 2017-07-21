Коларов покинет «Манчестер Сити» и перейдет в «Рому» за 5 миллионов

Защитник английского «Манчестер Сити» Александар Коларов в скором времени должен стать футболистом итальянской «Ромы». Между клубами уже достигнута «рукопожатная» договоренность о трансфере.

«Волчица» ради серба пожертвует 5 миллионами евро, хотя его рыночная стоимость в два раза выше. Планируется, что контракт игрока с римлянами будет действовать два года.

Коларов выступает за «Сити» с 2010 года и провел за «горожан» 165 матчей и забил 11 голов.