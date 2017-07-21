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    Коларов покинет «Манчестер Сити» и перейдет в «Рому» за 5 миллионов

    Защитник английского «Манчестер Сити» Александар Коларов в скором времени должен стать футболистом итальянской «Ромы». Между клубами уже достигнута «рукопожатная» договоренность о трансфере.

    «Волчица» ради серба пожертвует 5 миллионами евро, хотя его рыночная стоимость в два раза выше. Планируется, что контракт игрока с римлянами будет действовать два года.

    Коларов выступает за «Сити» с 2010 года и провел за «горожан» 165 матчей и забил 11 голов.

    Источник: Gianlucadimarzio

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    21.07.2017 18:21
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +84

      Defensore 21 июля 2017, 21:17

      Проблем значит с болелами не боится, помню помню его классный гол в дерби

      0
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      Рейтинг: -92

      Raxor 21 июля 2017, 19:48

      мне кажется маловато за игрока, который уже показал себя. Да, он уже старый, но и в этом есть свой плюс, опытный.

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      Рейтинг: +313

      38 попугаев 21 июля 2017, 19:21

      Наконец-то Рома перестала продавать и начала покупать.
      5 лямов это хороший ценник на Коларова

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