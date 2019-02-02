Фанаты «Ромы» после вылета из Кубка нарисовали оскорбительные граффити около дома Коларова

В среду «Рома» проиграла «Фиорентине» в матче Кубка Италии со счетом 1:7. После игры фанаты римлян дождались возле базы клуба автобусов с игроками и тренерским штабом и забросали их разными предметами.
Сегодня стало известно, что напротив дома защитника Александра Коларова появились оскорбительные граффити. Одно из граффити подписано аббревиатурой ASR (Associazione Sportiva Roma).
- «Коларов, спустись на землю»
- «Коларов – хорват»
- «Коларов – дерьмовый «хорват»
Коларов – серб.
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— Adam Digby (@Adz77) 2 февраля 2019 г.
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— FiorentinaUno (@FiorentinaUno) 2 февраля 2019 г.