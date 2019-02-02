Фанаты «Ромы» после вылета из Кубка нарисовали оскорбительные граффити около дома Коларова

В среду «Рома» проиграла «Фиорентине» в матче Кубка Италии со счетом 1:7. После игры фанаты римлян дождались возле базы клуба автобусов с игроками и тренерским штабом и забросали их разными предметами.

Сегодня стало известно, что напротив дома защитника Александра Коларова появились оскорбительные граффити. Одно из граффити подписано аббревиатурой ASR (Associazione Sportiva Roma).

«Коларов, спустись на землю»

«Коларов – хорват»

«Коларов – дерьмовый «хорват»

Коларов – серб.

twit text — Adam Digby (@Adz77) 2 февраля 2019 г.