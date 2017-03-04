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    Компани готов помочь «Манчестер Сити» в игре с «Сандерлендом»

    Защитники «Манчестер Сити» Александар Коларов и Венсан Компани восстановились от травм и готовы принять участие в матче 27-го тура АПЛ против «Сандерленда». Об этом сообщил главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола.

    «Коларов восстановился. Компани получил небольшое повреждение на тренировке, но теперь он тоже с нами. Надеюсь, Венсан поможет нам в последние месяцы сезона», – сказал Гвардиола.

    В нынешнем розыгрыше чемпионата Англии Коларов забил один гол и сделал одну результативную передачу в 23 матчах. На счету Компани – три встречи.

    Источник: ФК «Манчестер Сити»

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    04.03.2017 07:03
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