Коларов: «Рома» должна доказать, что заслуживает места в ЛЧ»

Защитник «Ромы» Александар Коларов думает не только о предстоящем ответном четвертьфинальном матче с «Барселоной», но и римском дерби в чемпионате Италии в ближайший уик-энд.

«Нужно смотреть вперед с оптимизмом. Во вторник будем играть с «Барселоной», затем нас ждет римское дерби. Мы должны показать хороший футбол и доказать, что заслуживаем места в Лиге чемпионов», – сказал футболист.

Ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Рома» – «Барселона» состоится во вторник, 10 апреля, в 21:45 по московскому времени. Результат первой встречи команд – 1:4.