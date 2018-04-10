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    Коларов: «Рома» должна доказать, что заслуживает места в ЛЧ»

    Защитник «Ромы» Александар Коларов думает не только о предстоящем ответном четвертьфинальном матче с «Барселоной», но и римском дерби в чемпионате Италии в ближайший уик-энд.

    «Нужно смотреть вперед с оптимизмом. Во вторник будем играть с «Барселоной», затем нас ждет римское дерби. Мы должны показать хороший футбол и доказать, что заслуживаем места в Лиге чемпионов», – сказал футболист.

    Ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Рома» – «Барселона» состоится во вторник, 10 апреля, в 21:45 по московскому времени. Результат первой встречи команд – 1:4.

    Источник: УЕФА

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    10.04.2018 11:46
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 11 апреля 2018, 00:17

      Вы доказали что заслуживаете места в полуфинале ЛЧ!!!

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