Рома - Барселона

Никогда нельзя сдаваться.
|1/4 финала
первый матч
|4 апреля, среда
|21:45
|Барселона
|4:1
|Рома
|Группа C
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Рома
|6
|3
|2
|1
|9:6
|+3
|11
|2.
|Челси
|6
|3
|2
|1
|16:8
|+8
|11
|3.
|Атлетико М
|6
|1
|4
|1
|5:4
|+1
|7
|4.
|Карабах
|6
|0
|2
|4
|2:14
|-12
|2
Никогда нельзя сдаваться.
Рома красава, удивила всех, ай да молодцы, так раздавили Барсу!!!!!!! никто не ожидал, так играйте и дальше!!! а Барсе остается снов поменять тренера.
Красавцы римляне
Ну никому веры нет))) Как???
Дальше ей ничего не светит
Кто то так же после 1 матча с Барсой говорил
Да ладно!!!!
Ромарио таки присунул ей)))