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Рома - Барселона

10.04.2018, Вторник, 21:45 мск Рим, стадион Олимпико Трансляция: МАТЧ! Футбол 1 Лига чемпионов, 1/4 финала , ответный матч Рома - Барселона
Первый матч: 1 - 4
Лига чемпионов (2017/2018)
1/4 финала
первый матч		 4 апреля, среда 21:45 Барселона 4:1 Рома
Лига чемпионов (2015/2016), группа E
5 тур
24 ноября, вторник 22:45 Барселона 6:1 Рома
1 тур
16 сентября, среда 21:45 Рома 1:1 Барселона
Группа C И В Н П Мячи Разница Очки
1. Рома 6 3 2 1 9:6 +3 11
2. Челси 6 3 2 1 16:8 +8 11
3. Атлетико М 6 1 4 1 5:4 +1 7
4. Карабах 6 0 2 4 2:14 -12 2
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    Рейтинг: +845

    Avaretz 11 апреля 2018, 13:43

    Никогда нельзя сдаваться.

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    Рейтинг: +2556

    andrej-lucevich 11 апреля 2018, 10:03

    Рома красава, удивила всех, ай да молодцы, так раздавили Барсу!!!!!!! никто не ожидал, так играйте и дальше!!! а Барсе остается снов поменять тренера.

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    Рейтинг: +380

    Гуус 11 апреля 2018, 09:50

    Красавцы римляне

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    Рейтинг: +127

    xxJack 11 апреля 2018, 00:43

    Кто бы мог подумать!Я знал что Рома упрется дома,но чтоб так...

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    Рейтинг: +617

    nelez 11 апреля 2018, 00:10

    3-й год подряд не могут пробиться в полуфинал , а себя считает самой крутой командой в мире. Рома показал место , где барселоне положено стоять.

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    Рейтинг: +597

    Gornostay 10 апреля 2018, 23:57

    Ну никому веры нет))) Как???

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    Рейтинг: +61

    alex.sash1974 10 апреля 2018, 23:39

    Дальше ей ничего не светит

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    Рейтинг: +103

    Sherd_97 > alex.sash1974 10 апреля 2018, 23:45

    Кто то так же после 1 матча с Барсой говорил

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    Рейтинг: +2161

    Алекc 10 апреля 2018, 23:38

    это шедеврально!!!

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    Рейтинг: +983

    Михаил_Боярский 10 апреля 2018, 23:36

    Да ладно!!!!

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    Рейтинг: +135

    Димон Лебяга 10 апреля 2018, 23:31

    Ромарио таки присунул ей)))

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