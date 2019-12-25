Журналист Скира: «Рома» предложит Коларову новый контракт и должность в клубе после завершения карьеры»

«Рома» планирует продлить контракт с защитником Александаром Коларовым.

По информации источника, римский клуб готов предложить сербскому игроку соглашение до 2021 года с возможностью продления еще на один год.

Кроме того, Коларов может получить должность в клубе после того, как завершит карьеру футболиста.