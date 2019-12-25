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  • Журналист Скира: «Рома» предложит Коларову новый контракт и должность в клубе после завершения карьеры»

Журналист Скира: «Рома» предложит Коларову новый контракт и должность в клубе после завершения карьеры»

25 декабря 2019, 08:11

«Рома» планирует продлить контракт с защитником Александаром Коларовым.

По информации источника, римский клуб готов предложить сербскому игроку соглашение до 2021 года с возможностью продления еще на один год.

Кроме того, Коларов может получить должность в клубе после того, как завершит карьеру футболиста.

  • Коларов выступает за «Рому» с 2017 года.
  • В этом сезоне серб провел 22 матча во всех турнирах на клубном уровне, забил пять голов и сделал три результативные передачи.
  • Нынешний контракт Коларова с «Ромой» рассчитан до лета 2020 года.

Источник: твиттер журналиста Николо Скиры
Италия. Серия А Рома Коларов Александар
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