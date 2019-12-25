Журналист Скира: «Рома» предложит Коларову новый контракт и должность в клубе после завершения карьеры»

«Рома» планирует продлить контракт с защитником Александаром Коларовым.
По информации источника, римский клуб готов предложить сербскому игроку соглашение до 2021 года с возможностью продления еще на один год.
Кроме того, Коларов может получить должность в клубе после того, как завершит карьеру футболиста.
- Коларов выступает за «Рому» с 2017 года.
- В этом сезоне серб провел 22 матча во всех турнирах на клубном уровне, забил пять голов и сделал три результативные передачи.
- Нынешний контракт Коларова с «Ромой» рассчитан до лета 2020 года.
Источник: твиттер журналиста Николо Скиры