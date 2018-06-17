Коларову подарили «Ладу 4x4» после победы над Коста-Рикой

Защитник сборной Сербии Алекснадр Коларов получил в подарок сертификат на автомобиль «Лада 4x4» после победы над Коста-Рикой в матче 1-го тура группового этапа ЧМ (1:0). Об этом рассказал временно исполняющий обязанности губернатора Самарской области Дмитрий Азаров.

«Что касается отдельного подарка, то я подарил Коларову сертификат на вазовскую модель «4х4». Ему очень понравилось! Уверен, что это авто будет ему напоминать о голе и о нашей арене, где победила его команда в таком важном и значимом матче», – сказал Азаров.

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