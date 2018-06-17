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    Коларову подарили «Ладу 4x4» после победы над Коста-Рикой

    Защитник сборной Сербии Алекснадр Коларов получил в подарок сертификат на автомобиль «Лада 4x4» после победы над Коста-Рикой в матче 1-го тура группового этапа ЧМ (1:0). Об этом рассказал временно исполняющий обязанности губернатора Самарской области Дмитрий Азаров.

    «Что касается отдельного подарка, то я подарил Коларову сертификат на вазовскую модель «4х4». Ему очень понравилось! Уверен, что это авто будет ему напоминать о голе и о нашей арене, где победила его команда в таком важном и значимом матче», – сказал Азаров.

    Коларов тоже забил со штрафного! Это шедевр

    Источник: Р-Спорт

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    17.06.2018 21:54
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +5464

      SPACE TRUCKIN 18 июня 2018, 09:54

      не думаю,что Коларову был необходим этот автомобиль...губернаторские понты и явно не из своего кармана...((

      1
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 18 июня 2018, 09:03

      Щедрый губернатор.

      2
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 18 июня 2018, 07:16

      молодца...

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      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e 17 июня 2018, 22:54

      а я сам покупал))

      1
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      Рейтинг: +95

      Дон_Карлеоне > Антон bx14e 17 июня 2018, 23:23

      а ты голы на ЧМ забивал?

      1
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      ...
      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e > Дон_Карлеоне 17 июня 2018, 23:47

      для них нива-полчаса игры..
      а "в ъёбы вал" я на трех работах))

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      Рейтинг: +95

      Дон_Карлеоне > Антон bx14e 18 июня 2018, 08:42

      и всё же, голы я так понимаю ты не забивал) к тому же, откуда ты знаешь каким образом Коларов добивался попадания на ЧМ? Может он тоже херачил на 3 работах, а потом еще ходил на тренировки?! А сейчас просто пожинает плоды))

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      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e > Дон_Карлеоне 18 июня 2018, 22:00

      я не против)

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      Рейтинг: +392

      A-Den 17 июня 2018, 22:02

      Кто бы что ни говорил, но это очень хороший знак. Подарить машину местного производства как память о голе. Молодец

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      Рейтинг: +2287

      Vickont > A-Den 17 июня 2018, 22:23

      Если из своего кармана, то ради Бога, но если на бюджетные деньги, то под суд за растрату

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      Рейтинг: +836

      Жёлто-синий 17 июня 2018, 21:57

      Зачем ему этот хлам.лучше бы в детский дом деньгами перевёл

      5
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      Рейтинг: +392

      A-Den > Жёлто-синий 17 июня 2018, 22:03

      Он госслужащий, живет на деньги государства, которое и так кормит детские дома

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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ > A-Den 17 июня 2018, 23:14

      А лада 4х4 есть в детском доме хоть в одном? так почему бы детям не подарить?

      Уж Коларов наверняка не пешком ходит, у него думаю если что и на личный вертолёт денег хватит, если нужно будет.

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      Рейтинг: +1426

      VSt > Жёлто-синий 17 июня 2018, 23:57

      Коларов, надеюсь, так и сделает.
      Он, вроде, не жлоб. Да и через таможню автораритет тащить сложно.

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      Рейтинг: +392

      A-Den > Обер-КанцлерЪ 18 июня 2018, 00:11

      С каких пор в каждом детском доме должна быть Лада 4х4? С каких пор дети нуждаются в автомобиле? Глупо пытаться пихнуть детям, у которых есть финансовые блага (в том количестве, которое не позволяет им жаловаться) еще больше финансовых благ вместо новой семьи. Я открою небольшую тайну: детские дома не нуждаются в новой Ладе 4х4, они нуждаются в том, чтобы детских домов не было. А Коларову эта машина бесплатно не нужна была, но эта машина ему - память о голе, трех очках в скорее всего последнем его ЧМ от целой страны. Поэтому для Коларова эта машина ценнее, чем для детского дома! Мнение сугубо-личное

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