Статистика по турнирам

Бразилия. Серия А 2019 Испания. Кубок 2018/2019 Испания. Примера 2018/2019 Лига чемпионов 2018/2019 Суперкубок УЕФА 2018 Испания. Кубок 2017/2018 Испания. Примера 2017/2018 Лига Европы 2017/2018 Лига чемпионов 2017/2018 Испания. Кубок 2016/2017 Испания. Примера 2016/2017 Лига чемпионов 2016/2017 Товарищеские матчи. Сборные 2016 Чемпионат Европы 2016 Испания. Кубок 2015/2016 Испания. Примера 2015/2016 Лига чемпионов 2015/2016 Испания. Кубок 2014/2015 Испания. Примера 2014/2015 Лига чемпионов 2014/2015 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Суперкубок Испании 2014 Чемпионат мира 2014 Испания. Кубок 2013/2014 Испания. Примера 2013/2014 Лига чемпионов 2013/2014 Суперкубок Испании 2013 Испания. Кубок 2012/2013 Испания. Примера 2012/2013 Лига Европы 2012/2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Суперкубок УЕФА 2012 Товарищеские матчи. Сборные 2012 Испания. Примера 2011/2012 Лига Европы 2011/2012 Испания. Кубок 2010/2011 Испания. Примера 2010/2011 Испания. Примера 2009/2010 Испания. Кубок 2008/2009 Испания. Примера 2008/2009 Испания. Примера 2007/2008