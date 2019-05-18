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Хуанфран
Статистика
Хуанфран - статистика
Завершил карьеру
9 января 1985 (41), Кревильент
#20 | Защитник
180 см | 72 кг
Испания
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Статистика по турнирам
Бразилия. Серия А 2019
Испания. Кубок 2018/2019
Испания. Примера 2018/2019
Лига чемпионов 2018/2019
Суперкубок УЕФА 2018
Испания. Кубок 2017/2018
Испания. Примера 2017/2018
Лига Европы 2017/2018
Лига чемпионов 2017/2018
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Испания. Примера 2016/2017
Лига чемпионов 2016/2017
Товарищеские матчи. Сборные 2016
Чемпионат Европы 2016
Испания. Кубок 2015/2016
Испания. Примера 2015/2016
Лига чемпионов 2015/2016
Испания. Кубок 2014/2015
Испания. Примера 2014/2015
Лига чемпионов 2014/2015
Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015
Суперкубок Испании 2014
Чемпионат мира 2014
Испания. Кубок 2013/2014
Испания. Примера 2013/2014
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Суперкубок Испании 2013
Испания. Кубок 2012/2013
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Товарищеские матчи. Сборные 2012
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Испания. Примера 2010/2011
Испания. Примера 2009/2010
Испания. Кубок 2008/2009
Испания. Примера 2008/2009
Испания. Примера 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Атлетико
22
0
2
7
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 38 тур
Леванте
2 : 2
18.05.2019
Атлетико
1' - 90'
68'
Испания. Примера, 37 тур
Атлетико
1 : 1
12.05.2019
Севилья
1' - 90'
Испания. Примера, 36 тур
Эспаньол
3 : 0
04.05.2019
Атлетико
1' - 90'
Испания. Примера, 35 тур
Атлетико
1 : 0
27.04.2019
Вальядолид
Был в запасе
Испания. Примера, 34 тур
Атлетико
3 : 2
24.04.2019
Валенсия
1' - 90'
9'
Испания. Примера, 33 тур
Эйбар
0 : 1
20.04.2019
Атлетико
Был в запасе
Испания. Примера, 32 тур
Атлетико
2 : 0
13.04.2019
Сельта
1' - 90'
56'
Испания. Примера, 31 тур
Барселона
2 : 0
06.04.2019
Атлетико
88' - 90'
Испания. Примера, 30 тур
Атлетико
2 : 0
02.04.2019
Жирона
85' - 90'
Испания. Примера, 29 тур
Алавес
0 : 4
30.03.2019
Атлетико
1' - 90'
88'
Испания. Примера, 28 тур
Атлетик
2 : 0
16.03.2019
Атлетико
1' - 90'
Испания. Примера, 27 тур
Атлетико
1 : 0
09.03.2019
Леганес
73' - 90'
Испания. Примера, 26 тур
Реал Сосьедад
0 : 2
03.03.2019
Атлетико
1' - 90'
Испания. Примера, 25 тур
Атлетико
2 : 0
24.02.2019
Вильярреал
Был в запасе
Испания. Примера, 24 тур
Райо Вальекано
0 : 1
16.02.2019
Атлетико
Был в запасе
Испания. Примера, 23 тур
Атлетико
1 : 3
09.02.2019
Реал
Был в запасе
Испания. Примера, 22 тур
Бетис
1 : 0
03.02.2019
Атлетико
1' - 90'
Испания. Примера, 21 тур
Атлетико
2 : 0
26.01.2019
Хетафе
46' - 90'
Испания. Примера, 20 тур
Уэска
0 : 3
19.01.2019
Атлетико
Был в запасе
Испания. Примера, 19 тур
Атлетико
1 : 0
13.01.2019
Леванте
1' - 90'
Испания. Примера, 18 тур
Севилья
1 : 1
06.01.2019
Атлетико
1' - 90'
Испания. Примера, 17 тур
Атлетико
1 : 0
22.12.2018
Эспаньол
Был в запасе
Испания. Примера, 16 тур
Вальядолид
2 : 3
15.12.2018
Атлетико
Был в запасе
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
3 : 2
10.11.2018
Атлетик
Был в запасе
Испания. Примера, 11 тур
Леганес
1 : 1
03.11.2018
Атлетико
Был в запасе
Испания. Примера, 9 тур
Вильярреал
1 : 1
20.10.2018
Атлетико
1' - 90'
28'
Испания. Примера, 8 тур
Атлетико
1 : 0
07.10.2018
Бетис
1' - 90'
47'
Испания. Примера, 7 тур
Реал
0 : 0
29.09.2018
Атлетико
1' - 90'
48'
Испания. Примера, 5 тур
Хетафе
0 : 2
22.09.2018
Атлетико
1' - 90'
84'
Испания. Примера, 4 тур
Атлетико
1 : 1
15.09.2018
Эйбар
1' - 90'
Испания. Примера, 2 тур
Атлетико
1 : 0
25.08.2018
Райо Вальекано
1' - 36'
Испания. Примера, 1 тур
Валенсия
1 : 1
20.08.2018
Атлетико
1' - 90'
52'
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