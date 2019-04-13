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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетико - Сельта
Атлетико - Сельта: обзор матча 13 апреля 2019
Атлетико
13.04.2019, суббота, 19:30
Испания. Примера, 32 тур
2 : 0
Завершен
Сельта
42'
А. Гризманн
74'
А. Мората
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико - Сельта
87'
Желтая карточка
Л. Оласа
ГОЛ! 2:0!
А. Мората
Пас отдал
А. Гризманн
74'
Желтая карточка
А. Гризманн
68'
Желтая карточка
Хуанфран
56'
ГОЛ! 1:0!
А. Гризманн
42'
37'
Желтая карточка
Р. Будебуз
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
3
Франсиско Монтеро
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
7
Витоло
ЛВ
16
Родри
ОП
20
Тони Мойя
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
6
Коке
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Сельта
36
Рубен Бланко
ВР
15
Лукас Оласа
ЛЗ
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
14
Нестор Араужо
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
17
Софьян Буфал
ЛВ
5
Окай Йокушлу
ЦП
68
Станислав Лоботка
ЦП
10
Рияд Будебуз
АП
7
Эмре Мор
ПВ
9
Максимилиано Гомес
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Атлетико
1
Антонио Адан
ВР
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
21
Альваро Мората
ЦФ
9
Никола Калинич
ЦФ
Сельта
1
Серхио Альварес
ВР
4
Давид Костас
ЦЗ
19
Хосабед Санчес
ЦП
8
Фран Бельтран
ЦП
17
Эндрю Юлсагер
ЦП
8
Матиас Йенсен
ЦП
77
Пионе Систо
ЦП
3-1-3-2-1
13
Облак
16
Луис
3
Монтеро
20
Хуанфран
16
Родри
20
Мойя
8
Ньигес
6
Коке
7
Витоло
10
Корреа
7
Гризманн
4-2-3-1
36
Бланко
22
Мальо
22
Кабрал
14
Араужо
15
Оласа
5
Йокушлу
68
Лоботка
7
Мор
10
Будебуз
17
Буфал
9
Гомес
Остались в запасе
Атлетико
Сельта
1
Антонио Адан
ВР
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
21
Альваро Мората
ЦФ
9
Никола Калинич
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
1
Серхио Альварес
ВР
4
Давид Костас
ЦЗ
19
Хосабед Санчес
ЦП
8
Фран Бельтран
ЦП
17
Эндрю Юлсагер
ЦП
8
Матиас Йенсен
ЦП
77
Пионе Систо
ЦП
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Остались в запасе
1
Антонио Адан
ВР
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
21
Альваро Мората
ЦФ
9
Никола Калинич
ЦФ
Остались в запасе
1
Серхио Альварес
ВР
4
Давид Костас
ЦЗ
19
Хосабед Санчес
ЦП
8
Фран Бельтран
ЦП
17
Эндрю Юлсагер
ЦП
8
Матиас Йенсен
ЦП
77
Пионе Систо
ЦП
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Статистика матча Атлетико - Сельта
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Сельта
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига Европы, 3 тур
Селтик
1 : 2
22.10.2026
Сельта
Информация о матче
Стадион:
Рияд Эйр Метрополитано
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