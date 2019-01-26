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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетико - Хетафе
Атлетико - Хетафе: обзор матча 26 января 2019
Атлетико
26.01.2019, суббота, 18:15
Испания. Примера, 21 тур
2 : 0
Завершен
Хетафе
27'
А. Гризманн
37'
С. Ньигес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико - Хетафе
90'
+1
Вторая желтая
Л. Кабрера
88'
Вторая желтая
Д. Джене
83'
Желтая карточка
Л. Кабрера
Желтая карточка
Родри
76'
71'
Желтая карточка
С. Кристофоро
66'
Замена
С. Кристофоро
️️️️
Н. Максимович
Замена
В. Мольехо
️️️️
Н. Калинич
62'
Желтая карточка
С. Ариас
48'
47'
Желтая карточка
Анхель
46'
Замена
Х. Мата
️️️️
Х. Молина
Замена
Хуанфран
️️️️
Д. Годин
46'
ГОЛ! 2:0!
С. Ньигес
37'
34'
Желтая карточка
Д. Джене
ГОЛ! 1:0!
А. Гризманн
Пас отдал
Т. Парти
27'
0'
Замена
️️️️
Антунеш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
16
Родри
ОП
18
Томас Парти
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
18
Тома Лемар
АП
7
Антуан Гризманн
ЦФ
9
Никола Калинич
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Хетафе
13
Давид Сорья
ВР
2
Даконам Джене
ЦЗ
18
Бруно Гонсалес
ЦЗ
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
5
Антунеш
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
88
Неманья Максимович
ЦП
8
Мауро Арамбарри
ЦП
20
Франциско Портильо
ПВ
9
Анхель
ЦФ
19
Хорхе Молина
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Атлетико
1
Антонио Адан
ВР
3
Франсиско Монтеро
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
11
Виктор Мольехо
ПВ
11
Хоакин Муньос
ЦФ
32
Борха Морено
ЦФ
Хетафе
1
Леандро Чичисола
ВР
5
Игнаси Микел
ЦЗ
20
Матье Фламини
ЦП
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
17
Хайме Мата
ЦФ
4-1-2-1-2
13
Облак
21
Эрнандес
20
Хименес
2
Годин
4
Ариас
16
Родри
18
Парти
8
Ньигес
18
Лемар
9
Калинич
7
Гризманн
3-2-2-1-2
13
Сорья
18
Гонсалес
6
Кабрера
5
Антунеш
22
Суарес
2
Джене
88
Максимович
8
Арамбарри
20
Портильо
19
Молина
9
Анхель
9
Калинич
11
Мольехо
11
Мольехо
9
Калинич
2
Годин
20
Хуанфран
20
Хуанфран
2
Годин
88
Максимович
41
Кристофоро
41
Кристофоро
88
Максимович
19
Молина
17
Мата
17
Мата
19
Молина
Остались в запасе
Атлетико
Хетафе
1
Антонио Адан
ВР
3
Франсиско Монтеро
ЦЗ
11
Хоакин Муньос
ЦФ
32
Борха Морено
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
1
Леандро Чичисола
ВР
5
Игнаси Микел
ЦЗ
20
Матье Фламини
ЦП
Главный тренер
Пепе Бордалас
Остались в запасе
1
Антонио Адан
ВР
3
Франсиско Монтеро
ЦЗ
11
Хоакин Муньос
ЦФ
32
Борха Морено
ЦФ
Остались в запасе
1
Леандро Чичисола
ВР
5
Игнаси Микел
ЦЗ
20
Матье Фламини
ЦП
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Пепе Бордалас
Статистика матча Атлетико - Хетафе
2
2
5
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Информация о матче
Стадион:
Рияд Эйр Метрополитано
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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