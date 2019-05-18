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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Леванте - Атлетико
Леванте - Атлетико: обзор матча 18 мая 2019
Леванте
18.05.2019, суббота, 14:00
Испания. Примера, 38 тур
2 : 2
Завершен
Атлетико
6'
Э. Кабако
36'
Р. Марти
68'
Родри
79'
С. Камельо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Леванте - Атлетико
79'
ГОЛ! 2:2!
С. Камельо
Замена
Х. Луис Моралес
️️️️
П. Лопес
78'
75'
Замена
В. Мольехо
️️️️
Ф. Монтеро
Замена
М. Саймон
️️️️
А. Луна
73'
68'
ГОЛ! 2:1!
Родри
Пас отдал
Хуанфран
63'
Замена
Витоло
️️️️
Т. Лемар
51'
Красная карточка
А. Корреа
46'
Замена
С. Камельо
️️️️
Т. Парти
39'
Желтая карточка
Ф. Монтеро
ГОЛ! 2:0!
Р. Марти
36'
Замена
Ф. Мансанара
️️️️
Р. Рочина
33'
ГОЛ! 1:0!
Э. Кабако
Пас отдал
Р. Везо
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леванте
23
Эрик Кабако
ВР
13
Антонио Луна
ЛЗ
21
Рубен Везо
ЦЗ
5
Чема
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
20
Хосе Кампанья
ЦП
10
Энис Барди
АП
16
Рубен Рочина
ПВ
7
Рафаэль Двамена
ЦФ
9
Рохер Марти
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Атлетико
1
Антонио Адан
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
3
Франсиско Монтеро
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
16
Родри
ОП
18
Томас Парти
ЦП
6
Коке
ЦП
18
Тома Лемар
АП
10
Анхель Корреа
ПВ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Леванте
13
Ойер
ВР
27
Мозес Саймон
ЛВ
16
Фран Мансанара
ЦП
18
Пепелу
ЦП
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
9
Борха Майорал
ЦФ
Атлетико
37
Алекс Дос Сантос
ВР
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
7
Витоло
ЛВ
20
Тони Мойя
ЦП
11
Виктор Мольехо
ПВ
10
Серхио Камельо
ЦФ
3-2-1-2-2
23
Кабако
23
Коке
21
Рубен Везо
5
Чема
13
Луна
19
Лопес
20
Кампанья
10
Барди
16
Рочина
9
Марти
7
Двамена
4-1-2-2-1
1
Адан
20
Хуанфран
2
Годин
3
Монтеро
16
Луис
16
Родри
18
Парти
6
Коке
10
Корреа
18
Лемар
7
Гризманн
16
Рочина
16
Мансанара
16
Мансанара
16
Рочина
13
Луна
27
Саймон
27
Саймон
13
Луна
19
Лопес
25
Моралес
25
Моралес
19
Лопес
3
Монтеро
11
Мольехо
11
Мольехо
3
Монтеро
18
Лемар
7
Витоло
7
Витоло
18
Лемар
18
Парти
10
Камельо
10
Камельо
18
Парти
Остались в запасе
Леванте
Атлетико
18
Пепелу
ЦП
13
Ойер
ВР
9
Борха Майорал
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
37
Алекс Дос Сантос
ВР
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
20
Тони Мойя
ЦП
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
18
Пепелу
ЦП
13
Ойер
ВР
9
Борха Майорал
ЦФ
Остались в запасе
37
Алекс Дос Сантос
ВР
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
20
Тони Мойя
ЦП
Главный тренер
Луиш Каштру
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Леванте - Атлетико
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Стадион:
Сьюдад де Валенсия
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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