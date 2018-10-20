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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вильярреал - Атлетико
Вильярреал - Атлетико: обзор матча 20 октября 2018
Вильярреал
20.10.2018, суббота, 19:30
Испания. Примера, 9 тур
1 : 1
Завершен
Атлетико
65'
М. Гаспар
51'
Ф. Луис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вильярреал - Атлетико
Желтая карточка
А. Педраса
68'
ГОЛ! 1:1!
М. Гаспар
Пас отдал
А. Педраса
65'
51'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Луис
Желтая карточка
А. Гонсалес
44'
Желтая карточка
М. Итурра
31'
28'
Желтая карточка
Хуанфран
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
24
Хауме Коста
ЛЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
26
Рамиро Мори
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
8
Санти Касорла
ЦП
16
Мануэль Итурра
ЦП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
8
Пабло Форнальс
АП
7
Жерар Морено
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Кальеха
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
16
Филипе Луис
ЛЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
16
Родри
ОП
6
Коке
ЦП
18
Томас Парти
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
9
Никола Калинич
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Вильярреал
1
Андрес
ВР
19
Мигель Лаюн
ЦЗ
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
35
Сантьяго Касерес
ЦП
19
Даниэль Раба
ЦФ
70
Карлос Бакка
ЦФ
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
Атлетико
1
Антонио Адан
ВР
2
Диего Годин
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
7
Витоло
ЛВ
18
Тома Лемар
АП
10
Анхель Корреа
ПВ
32
Борха Морено
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Асенхо
23
Педраса
27
Гонсалес
26
Мори
24
Коста
2
Гаспар
8
Касорла
16
Итурра
14
Тригерос
8
Форнальс
7
Морено
4-1-3-2
13
Облак
20
Хуанфран
21
Эрнандес
20
Хименес
16
Луис
16
Родри
6
Коке
18
Парти
8
Ньигес
7
Гризманн
9
Калинич
Остались в запасе
Вильярреал
Атлетико
1
Андрес
ВР
19
Мигель Лаюн
ЦЗ
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
35
Сантьяго Касерес
ЦП
19
Даниэль Раба
ЦФ
70
Карлос Бакка
ЦФ
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Кальеха
18
Тома Лемар
АП
1
Антонио Адан
ВР
2
Диего Годин
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
7
Витоло
ЛВ
10
Анхель Корреа
ПВ
32
Борха Морено
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
1
Андрес
ВР
19
Мигель Лаюн
ЦЗ
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
35
Сантьяго Касерес
ЦП
19
Даниэль Раба
ЦФ
70
Карлос Бакка
ЦФ
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
Остались в запасе
18
Тома Лемар
АП
1
Антонио Адан
ВР
2
Диего Годин
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
7
Витоло
ЛВ
10
Анхель Корреа
ПВ
32
Борха Морено
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Кальеха
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Вильярреал - Атлетико
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Стадион:
Эстадио де ла Серамика
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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