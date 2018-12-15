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Ла Лига 2026/2027
Вальядолид - Атлетико
Вальядолид - Атлетико: обзор матча 15 декабря 2018
Вальядолид
15.12.2018, суббота, 18:15
Испания. Примера, 16 тур
2 : 3
Завершен
Атлетико
57'
Ф. Калеро
63'
С. Ньигес (АГ)
26'
Н. Калинич
45'
А. Гризманн (П)
80'
А. Гризманн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вальядолид - Атлетико
Желтая карточка
Р. Алькарас
90'
+1
Замена
Б. Фернандес
️️️️
Мичел
86'
Замена
Д. Верде
️️️️
О. Плано
84'
80'
ГОЛ! 2:3!
А. Гризманн
Пас отдал
С. Савич
78'
Желтая карточка
Коке
75'
Замена
Ж. Мартинш
️️️️
А. Корреа
Замена
Л. Суарес
️️️️
Т. Вилья
75'
69'
Замена
Витоло
️️️️
Н. Калинич
ГОЛ в свои ворота! 2:2!
С. Ньигес
63'
60'
Замена
Т. Парти
️️️️
Ф. Луис
ГОЛ! 1:2!
Ф. Калеро
Пас отдал
Мичел
57'
Желтая карточка
Кико
45'
45'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
А. Гризманн
Желтая карточка
Т. Вилья
27'
26'
ГОЛ! 0:1!
Н. Калинич
Пас отдал
А. Гризманн
Желтая карточка
О. Плано
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вальядолид
1
Жорди Масип
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
22
Кико
ЦЗ
20
Фернандо Калеро
ЦЗ
19
Тони Вилья
ЛВ
21
Мичел
ЦП
2
Антонито
ЦП
4
Рубен Алькарас
ЦП
20
Кеко
ЦП
20
Оскар Плано
ПВ
19
Энес Унал
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
16
Родри
ОП
8
Сауль Ньигес
ЦП
6
Коке
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
9
Никола Калинич
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Вальядолид
13
Йоель Родригес
ВР
17
Хави Мойяно
ЦЗ
23
Ануар
ЦП
8
Борха Фернандес
ЦП
29
Леонардо Суарес
ЦП
10
Даниэле Верде
ЦФ
Атлетико
1
Антонио Адан
ВР
3
Франсиско Монтеро
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
7
Витоло
ЛВ
18
Томас Парти
ЦП
10
Желсон Мартинш
ПВ
32
Борха Морено
ЦФ
3-4-2-1
1
Масип
22
Мартинес
20
Калеро
22
Кико
21
Мичел
4
Алькарас
20
Кеко
2
Антонито
19
Вилья
20
Плано
19
Унал
4-1-2-1-2
13
Облак
4
Ариас
15
Савич
2
Годин
16
Луис
16
Родри
8
Ньигес
6
Коке
10
Корреа
7
Гризманн
9
Калинич
21
Мичел
8
Фернандес
8
Фернандес
21
Мичел
19
Вилья
29
Суарес
29
Суарес
19
Вилья
20
Плано
10
Верде
10
Верде
20
Плано
10
Корреа
10
Мартинш
10
Мартинш
10
Корреа
16
Луис
18
Парти
18
Парти
16
Луис
9
Калинич
7
Витоло
7
Витоло
9
Калинич
Остались в запасе
Вальядолид
Атлетико
13
Йоель Родригес
ВР
17
Хави Мойяно
ЦЗ
23
Ануар
ЦП
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
1
Антонио Адан
ВР
3
Франсиско Монтеро
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
32
Борха Морено
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
13
Йоель Родригес
ВР
17
Хави Мойяно
ЦЗ
23
Ануар
ЦП
Остались в запасе
1
Антонио Адан
ВР
3
Франсиско Монтеро
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
32
Борха Морено
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Вальядолид - Атлетико
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Вальядолид
Испания. Сегунда, 15 тур
Сельта (Б)
- : -
22.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 14 тур
Вальядолид
0 : 1
14.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Вальядолид
2 : 3
18.10.2026
Эльденсе
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Стадион:
Хосе Соррилья
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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