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Хуанфран
Новости
Хуанфран - новости
Завершил карьеру
9 января 1985 (41), Кревильент
#20 | Защитник
180 см | 72 кг
Испания
Статистика
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Трансферы
Публикации
Фото
Хуанфран стал игроком «Сан-Паулу». Ранее клуб подписал Дани Алвеса
2019.08.04 11:19
3
Хуанфран уйдет из «Атлетико» после восьми лет в клубе
2019.05.23 19:53
5
Хуанфран, Годин и Филипе Луис могут бесплатно покинуть «Атлетико»
2019.01.03 09:15
3
Хуанфран: «Вы можете задеть Месси на поле, он не будет жаловаться. Неймар – противоположность Месси»
2018.11.17 01:24
6
Рамос: «Пусть все «индейцы» знают, кто правит столицей»
2018.05.28 01:51
24
Хуанфран пропустит оба матча с «Арсеналом» в Лиге Европы
2018.04.24 09:56
Фото
УЕФА опубликовал команду недели в Лиге Европы
2018.03.09 18:22
13
«Рома» готова купить защитника «Атлетико» Хуанфрана
2018.01.04 09:54
Хуанфран рассчитывает сыграть против «Реал Сосьедада»
2017.12.01 12:42
Защитник «Атлетико» Хуанфран получил травму и не сыграет в матче с «Челси»
2017.11.23 13:41
Хуанфран верит в победу «Атлетико» в Лиге чемпионов
2017.10.09 09:35
1
Хуанфран вернулся в общую группу «Атлетико»
2017.05.06 00:05
Хименес, Хуанфран и Врсалько пропустят полуфинал Лиги чемпионов против «Реала»
2017.04.30 16:38
Хуанфран может пропустить матч с «Байером»
2017.02.13 08:15
Гризманн сможет сыграть против «Реала»
2016.11.17 09:08
Хуанфран: «Ростов» – отличная команда! Особо отмечу Джанаева»
2016.10.20 00:45
5
Хуанфран: «Я буду полезен Испании»
2016.10.05 08:44
Хуанфран: «Месси или Роналду? Я выбираю Гризманна»
2016.09.20 13:13
2
Хуанфран: «Симеоне – лучший тренер в мире»
2016.09.09 00:45
Хуанфран: «Болельщики должны поддержать нас»
2016.06.28 08:07
Хуанфран: «Победный гол Хорватии причиняет нам боль. С Италией такого не случится»
2016.06.24 00:27
Хуанфран: «Судьба должна «Атлетико» два титула Лиги чемпионов»
2016.06.05 18:59
2
Хуанфран в открытом письме пообещал фанатам «Атлетико» выиграть ЛЧ
2016.05.30 19:36
4
Фото
УЕФА не накажет Суареса за удар Хуанфрана
2016.04.06 21:38
3
Хуанфран: «Лига чемпионов – особенный турнир»
2016.04.05 08:54
Хуанфран продлил контракт с «Атлетико»
2015.12.03 07:07
Хуанфран пропустит три недели
2015.11.09 20:30
Начо и де Маркос вызваны в сборную Испании вместо Рамоса и Хуанфрана
2015.11.09 16:26
Хуанфран: «Нам по силам выиграть Лигу чемпионов»
2015.10.23 13:44
Хуанфран: «Наша мотивация – победа, победа и победа»
2015.10.03 09:44
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