Хуанфран: «Победный гол Хорватии причиняет нам боль. С Италией такого не случится»

Защитник сборной Испании Хуанфран выразил уверенность, что в матче 1/8 финала Евро-2016 против Италии команда не допустит тех ошибок, которые привели к поражению в матче группового этапа с Хорватией (1:2).

«Я бы солгал, если бы сказал, что мы не думали о победном голе хорватов. Мы постоянно прокручивали это в своих головах, мы знаем, что случилось – это избыток самоуверенности, который появляется, когда все идет хорошо. Мы думали, что если кто-то и забьет победный гол, то это будем мы.

Мы исправим эту ошибку в матче с Италией. Я в этом абсолютно уверен. Это была излишняя самоуверенность. Игра была под нашим контролем, у нас было больше моментов, мы могли забить второй мяч, но затем сами пропустили.

Я уверен, что если бы к тому моменту мы не обеспечили себе выход в плей-офф и понимали, что ошибка может выбить нас из турнира, то мы бы не атаковали столь большими силами и не пропустили этот гол, который причиняет столько боли. Эта ошибка не повторится в матче с Италией, и больше нет нужды думать об этом», – сказал Хуанфран.