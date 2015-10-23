Хуанфран: «Нам по силам выиграть Лигу чемпионов»

Защитник мадридского «Атлетико» Хуанфран рассказал об амбициях клуба и своих отношениях с главным тренером команды.

«Последние два сезона мы были очень близки к трофею. Впрочем, повторить это будет непросто.

С кем бы мы не играли, мы можем дарить радость себе и болельщикам. Думаю, мы можем выиграть Лигу чемпионов совсем скоро. Мы находимся среди лучших команд Европы и хотим еще больше трофеев.

Симеоне – лучший тренер в мире, прекрасный специалист и великолепный мотиватор. Для меня он как второй отец, я буду вечно ему благодарен», – сказал испанец.