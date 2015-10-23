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    Хуанфран: «Нам по силам выиграть Лигу чемпионов»

    Защитник мадридского «Атлетико» Хуанфран рассказал об амбициях клуба и своих отношениях с главным тренером команды.

    «Последние два сезона мы были очень близки к трофею. Впрочем, повторить это будет непросто.

    С кем бы мы не играли, мы можем дарить радость себе и болельщикам. Думаю, мы можем выиграть Лигу чемпионов совсем скоро. Мы находимся среди лучших команд Европы и хотим еще больше трофеев.

    Симеоне – лучший тренер в мире, прекрасный специалист и великолепный мотиватор. Для меня он как второй отец, я буду вечно ему благодарен», – сказал испанец.

    Источник: Football Espana

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    23.10.2015 13:44
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