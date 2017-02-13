Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Хуанфран может пропустить матч с «Байером»

    Защитник «Атлетико» Хуанфран рискует пропустить первый матч Лиги чемпионов нового календарного года из-за травмы. Команда вынуждена будет обойтись без него на выезде против «Байера» в 1/8 финала Лиги чемпионов .

    Сообщается, что 32-летний футболист травмировал бедро в домашнем матче 22-го тура чемпионата Испании против «Сельты», в котором его команда одержала непростую победу со счетом 3:2. В перерыве матча он вынужден был попросить замену.

    В ближайшее время игрок должен пройти углубленное медицинское обследование, по результатам которого станут известны сроки его восстановления.

    Источник: Goal.com

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.02.2017 08:15
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11