Хуанфран может пропустить матч с «Байером»

Защитник «Атлетико» Хуанфран рискует пропустить первый матч Лиги чемпионов нового календарного года из-за травмы. Команда вынуждена будет обойтись без него на выезде против «Байера» в 1/8 финала Лиги чемпионов .

Сообщается, что 32-летний футболист травмировал бедро в домашнем матче 22-го тура чемпионата Испании против «Сельты», в котором его команда одержала непростую победу со счетом 3:2. В перерыве матча он вынужден был попросить замену.

В ближайшее время игрок должен пройти углубленное медицинское обследование, по результатам которого станут известны сроки его восстановления.