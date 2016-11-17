Гризманн сможет сыграть против «Реала»

Защитник «Атлетико» Хуанфран рассказал о том, что его партнер по команде Антуан Гризманн сможет принять участие в матче 12-го тура чемпионата Испании, в котором «матрасникам» будет противостоять «Реал».

Напомним, что французский форвард получил повреждение в игре за национальную команду и его участие в матче было под вопросом.

«Сегодня утром я разговаривал с Антуаном. Он сказал, что сможет сыграть против «Реала». Это будет последнее мадридское дерби на «Висенте Кальдерон», поскольку со следующего сезона мы переезжаем на другую арену. Это будет особенный день, и мы настраиваемся только на победу», – сказал он.