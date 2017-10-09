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    Хуанфран верит в победу «Атлетико» в Лиге чемпионов

    Защитник «Атлетико» Хуанфран верит, что его команда все же сможет выиграть Лигу чемпионов.

    «Я все еще верю, что однажды наш капитан поднимет над головой кубок чемпионов. Говорю это искренне, и это не ложная надежда.

    В команде все рассчитывают хорошо провести групповой этап, выйти в плей-офф, и чем ближе будет финал, тем сильнее будет наша вера в успех», – сказал Хуанфран.

    Напомним, что за последние четыре года «Атлетико» играл в двух финалах Лиги чемпионов, но оба раза терпел поражение.

    Источник: FourFourTwo

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    09.10.2017 09:35
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +451

      Illars 9 октября 2017, 10:37

      конечно-конечно

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