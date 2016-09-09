Хуанфран: «Симеоне – лучший тренер в мире»

Защитник «Атлетико» Хуанфран поделился своим мнением о главном тренере Диего Симеоне и его будущем в клубе.

«Я уверен, что в следующем году он будет нашим тренером. Как и все мы, он в восторге от нашего нового стадиона. Это год станет последним на «Кальдероне», а потом нас ждет что-то особенное.

Все в жизни однажды подходит к концу, но на сегодняшний день я не вижу «Атлетико» без Симеоне. Он – лучший тренер в мире и лучший тренер для этого «Атлетико», – сказал Хуанфран.

Ранее появлялась информация о том, что Симеоне может покинуть клуб в 2018 году.