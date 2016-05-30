Хуанфран в открытом письме пообещал фанатам «Атлетико» выиграть ЛЧ

Защитник «Атлетико» Хуанфран обратился к болельщикам команды с открытым письмом. Напомним, в субботу подопечные Диего Симеоне проиграли в финале Лиги чемпионов «Реалу» в серии пенальти. Хуанфран стал единственным игроком «Атлетико», который не забил свой послематчевый одиннадцатиметровый.

«Я никогда не забуду вашего сочувствия в тот момент, когда я подошел к трибунам, чтобы попросить прощения за незабитый пенальти. Я видел, как мои слезы отражаются в глазах тысяч наших фанатов на трибунах, и это помогло мне справиться с огромной печалью, которую я чувствовал в эти тяжелые минуты.

Два года назад я говорил, что мы вернемся в финал Лиги чемпионов. Сейчас я говорю вам, что наш капитан Габи рано или поздно поднимет кубок Лиги чемпионов, и мы вместе отпразднуем это событие в Мадриде», – сказано в обращении Хуанфрана.