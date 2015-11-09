Хуанфран пропустит три недели

Защитник «Атлетико» Хуанфран не сможет играть на протяжении трех недель из-за травмы, полученной в матче 11-го тура Примеры против «Спортинга» (1:0).

В перерыве этой встречи футболист был заменен, а после игры было проведено медицинское обследование. Оно показало повреждение приводящей мышцы левого бедра. Сообщается, что на восстановление Хуанфрану понадобятся три недели. Таким образом, футболист пропустит ближайшие товарищеские матчи сборной Испании.

В нынешнем сезоне Хуанфран десять раз выходил на поле в матчах Примеры.