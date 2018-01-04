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    «Рома» готова купить защитника «Атлетико» Хуанфрана

    Защитник «Атлетико» Хуанфран может сменить испанский чемпионат на итальянскую Серию А. Футболист входит в трансферные интересы «Ромы».

    Римляне готовы приобрести 32-летнего испанца в январское трансферное окно. Защитник готов рассмотреть такой вариант продолжения карьеры, так как он недоволен своим положением в мадридском клубе, где он в последнее время перестал считаться игроком основного состава.

    В текущем сезоне он провел лишь восемь матчей в составе «Атлетико». Его действующий контракт истекает летом 2018 года.

    Источник: Football Italia

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    04.01.2018 09:54
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