Хуанфран рассчитывает сыграть против «Реал Сосьедада»

Защитник «Атлетико» Хуанфран продолжает восстановление после травмы подколенного сухожилия. Он рассчитывает быть готовым к матчу против «Реал Сосьедада», который состоится 2 декабря.

«На данный момент я чувствую себя уже хорошо. Надеюсь, что в субботу смогу вернуться в игру, но тут многое зависит от врачей. Нужно пройти еще несколько тестов. Хочу быть готовым на сто процентов.

По прошлому сезону хочу сказать, что не стоит торопиться в этом. Было так, что я возвращался на поле, а через две игры снова отправлялся в лазарет», – рассказал Хуанфран.

В текущем сезоне Хуанфран сыграл в восьми матчах в испанской Примере. Последнее его появление на поле датируется 18 ноября.