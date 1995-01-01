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    Хуанфран уйдет из «Атлетико» после восьми лет в клубе

    Защитник «Атлетико» Хуанфран провел пресс-конференцию, на которой сообщил об уходе из клуба.

    «Это мои последние дни в «Атлетико». Надеюсь скоро вернуться. Это то, чего я хочу, потому что здесь мой дом. Это были замечательные, невероятные годы, лучшие в моей карьере.

    Вернусь скоро, потому что я из «Атлетико». Вернусь помогать клубу, я человек из этого клуба», – сказал Хуанфран.

    • Футболист выступал за «Атлетико» с 2011 года.
    • В составе мадридского клуба игрок провел 355 матчей, выиграл Примеру, Суперкубок Испании, Суперкубок УЕФА и два раза – Лигу Европы.

    Источник: Официальный твиттер «Атлетико»

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    Сегодня, 19:53
    Комментарии1
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      Рейтинг: +10

      GSmall 23 минуты назад

      Ну я бы поспорил с тобой Хуанчик.В осасуне ты был явно не хуже,чем в атлетико

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