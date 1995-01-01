Хуанфран уйдет из «Атлетико» после восьми лет в клубе

Защитник «Атлетико» Хуанфран провел пресс-конференцию, на которой сообщил об уходе из клуба.

«Это мои последние дни в «Атлетико». Надеюсь скоро вернуться. Это то, чего я хочу, потому что здесь мой дом. Это были замечательные, невероятные годы, лучшие в моей карьере.

Вернусь скоро, потому что я из «Атлетико». Вернусь помогать клубу, я человек из этого клуба», – сказал Хуанфран.