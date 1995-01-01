Хуанфран уйдет из «Атлетико» после восьми лет в клубе

Ну я бы поспорил с тобой Хуанчик.В осасуне ты был явно не хуже,чем в атлетико
Защитник «Атлетико» Хуанфран провел пресс-конференцию, на которой сообщил об уходе из клуба.
«Это мои последние дни в «Атлетико». Надеюсь скоро вернуться. Это то, чего я хочу, потому что здесь мой дом. Это были замечательные, невероятные годы, лучшие в моей карьере.
Вернусь скоро, потому что я из «Атлетико». Вернусь помогать клубу, я человек из этого клуба», – сказал Хуанфран.
- Футболист выступал за «Атлетико» с 2011 года.
- В составе мадридского клуба игрок провел 355 матчей, выиграл Примеру, Суперкубок Испании, Суперкубок УЕФА и два раза – Лигу Европы.