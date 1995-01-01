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    Хуанфран стал игроком «Сан-Паулу». Ранее клуб подписал Дани Алвеса

    «Сан-Паулу» на своем официальном сайте объявил о переходе бывшего защитника «Атлетико» Хуанфрана.

    34-летний испанец присоединился к новому клубу на правах свободного агента и заключил контракт до декабря 2020 года.

    Его конкурентом за место в составе будет Дани Алвес, который стал игроком «Сан-Паулу» два дня назад.

    • Хуанфран выступал за «Атлетико» с 2011 года.
    • За мадридскую команду он провел 355 матчей, забил шесть голов и сделал 41 ассист.
    • С клубом фулбек выиграл семь трофеев.

    Источник: Официальный сайт «Сан-Паулу»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +666

      VVadic 8 минут назад

      Супер! Здоровья и побед!!!

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