Хуанфран стал игроком «Сан-Паулу». Ранее клуб подписал Дани Алвеса

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«Сан-Паулу» на своем официальном сайте объявил о переходе бывшего защитника «Атлетико» Хуанфрана.
34-летний испанец присоединился к новому клубу на правах свободного агента и заключил контракт до декабря 2020 года.
Его конкурентом за место в составе будет Дани Алвес, который стал игроком «Сан-Паулу» два дня назад.
- Хуанфран выступал за «Атлетико» с 2011 года.
- За мадридскую команду он провел 355 матчей, забил шесть голов и сделал 41 ассист.
- С клубом фулбек выиграл семь трофеев.