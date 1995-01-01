Хуанфран стал игроком «Сан-Паулу». Ранее клуб подписал Дани Алвеса

«Сан-Паулу» на своем официальном сайте объявил о переходе бывшего защитника «Атлетико» Хуанфрана.

34-летний испанец присоединился к новому клубу на правах свободного агента и заключил контракт до декабря 2020 года.

Его конкурентом за место в составе будет Дани Алвес, который стал игроком «Сан-Паулу» два дня назад.