Дани Алвес – игрок «Сан-Паулу»

Бразильский защитник Дани Алвес подписал контракт с «Сан-Паулу».

Последние два года футболист выступал в составе «ПСЖ», после чего стал свободным агентом.

Бразилец подписал контракт с новым клубом на 3,5 года.

Ранее сообщалось, что игрок может вернуться в «Барселону», но позже появилась информация, что президент каталонцев Жозеп Бартомеу заблокировал этот переход.