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    Дани Алвес – игрок «Сан-Паулу»

    Бразильский защитник Дани Алвес подписал контракт с «Сан-Паулу».

    Последние два года футболист выступал в составе «ПСЖ», после чего стал свободным агентом.

    Бразилец подписал контракт с новым клубом на 3,5 года.

    Ранее сообщалось, что игрок может вернуться в «Барселону», но позже появилась информация, что президент каталонцев Жозеп Бартомеу заблокировал этот переход.

    • В своей карьере 36-летний футболист выступал за «Баию», «Севилью», «Барселону», «Ювентус».
    • В сезоне-2018/19 Алвес провел за парижскую команду 32 матча, забил три гола и сделал восемь результативных передач.

    Источник: Официальный сайт «Сан-Паулу»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1606

      Леха из Твери 1 минуту назад

      Мог и в Зенит. Получше уж был бы, чем Смольников.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7753

      Cules2013 42 минуты назад

      Неожиданно, если честно. Думал, что если не в Европе, так куда-то в Китай, Катар или МЛС.
      Сам захотел на родину?

      0
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      ...
      Рейтинг: +532

      Дима Цэ > Cules2013 22 минуты назад

      Соглсен, таких "ТОПчиков" в МЛС ЖДУТ)

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