Дани Алвес – игрок «Сан-Паулу»

Мог и в Зенит. Получше уж был бы, чем Смольников.
Бразильский защитник Дани Алвес подписал контракт с «Сан-Паулу».
Последние два года футболист выступал в составе «ПСЖ», после чего стал свободным агентом.
Бразилец подписал контракт с новым клубом на 3,5 года.
Ранее сообщалось, что игрок может вернуться в «Барселону», но позже появилась информация, что президент каталонцев Жозеп Бартомеу заблокировал этот переход.
- В своей карьере 36-летний футболист выступал за «Баию», «Севилью», «Барселону», «Ювентус».
- В сезоне-2018/19 Алвес провел за парижскую команду 32 матча, забил три гола и сделал восемь результативных передач.
#DaniEstáAqui, com contrato até dezembro de 2022!— São Paulo FC (@SaoPauloFC) August 1, 2019
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