Sport.es: Бартомеу заблокировал возвращение Алвеса в «Барселону»

Стало известно, почему не состоялось возвращение в «Барселону» защитника Дани Алвеса.

По информации Sport.es, подписание контракта с 36-летним бразильцем не одобрил президент каталонского клуба Жозеп Бартомеу.

Футболист сам звонил руководителю «Барсы» и предлагал свои услуги, но тот не проявил заинтересованности в возобновлении сотрудничества.