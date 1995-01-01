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    Sport.es: Бартомеу заблокировал возвращение Алвеса в «Барселону»

    Стало известно, почему не состоялось возвращение в «Барселону» защитника Дани Алвеса.

    По информации Sport.es, подписание контракта с 36-летним бразильцем не одобрил президент каталонского клуба Жозеп Бартомеу.

    Футболист сам звонил руководителю «Барсы» и предлагал свои услуги, но тот не проявил заинтересованности в возобновлении сотрудничества.

    • 23 июня Алвес объявил об уходе из «ПСЖ». Сейчас он является свободным агентом.
    • За «Барселону» игрок выступал с 2008 по 2016 год.
    • В его активе 391 матч в составе каталонской команды, 21 забитый гол и 100 результативных передач.

    Источник: Sport.es

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