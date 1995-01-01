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    Дани Алвес предложил себя «Барселоне»

    Бывший защитник «Барселоны» Дани Алвес хочет вернуться в каталонский клуб.

    Как сообщает Diario Sport со ссылкой на RAC1, 36-летний футболист связался с «Барселоной» и предложил ей свои услуги. Каталонцы изучают ситуацию и не исключают любого развития событий.

    Сегодня утром бразилец объявил об уходе из «ПСЖ», цвета которого он защищал на протяжении двух последних сезонов.

    • Алвес выступал за «Барселону» с 2008-го по 2016 год.
    • В составе каталонской команды защитник шест раз стал чемпионом Испании и трижды выиграл Лигу чемпионов.
    • В его активе 391 матч, 21 гол и 100 результативных передач за «Барселону».

    Алвес объявил об уходе из «ПСЖ»

    Источник: Diario Sport

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