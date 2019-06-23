Алвес объявил об уходе из «ПСЖ»

Бразильский защитник «ПСЖ» Дани Алвес покинул парижский клуб.

«Сегодня заканчивается очередной цикл в моей жизни, цикл победы, обучения и опыта. Я благодарю семью «ПСЖ» за возможность участвовать в написании новой страницы в истории этого клуба. Хочу поблагодарить всех за привязанность, уважение и соучастие с самого первого дня. Вы делаете этот клуб особенным.

Пришло время поставить финальную точку. Я прошу прощения за свои ошибки, я просто пытался сделать все возможное. Спасибо за пережитые вместе минуты в радости и горе», – написал Алвес в своем инстаграме.

36-летний футболист выступал за «ПСЖ» с 2017 года.

За два сезона он сыграл 73 матча, забил восемь голов и сделал 18 результативных передач.

В составе парижан Алвес выиграл шесть трофеев.