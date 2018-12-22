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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетико - Эспаньол
Атлетико - Эспаньол: обзор матча 22 декабря 2018
Атлетико
22.12.2018, суббота, 18:15
Испания. Примера, 17 тур
1 : 0
Завершен
Эспаньол
56'
А. Гризманн (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико - Эспаньол
88'
Желтая карточка
Э. Гранеро
Желтая карточка
Я. Облак
85'
Замена
Ж. Мартинш
️️️️
Т. Парти
77'
72'
Замена
О. Мелендо
️️️️
Налдо
Замена
Ф. Монтеро
️️️️
А. Корреа
72'
70'
Замена
П. Пьятти
️️️️
С. Гарсия
Замена
Витоло
️️️️
Н. Калинич
65'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Гризманн
56'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
15
Стефан Савич
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
16
Родри
ОП
6
Коке
ЦП
18
Томас Парти
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
9
Никола Калинич
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Эспаньол
13
Диего Лопес
ВР
12
Дидач Вила
ЛЗ
16
Роберто Росалес
ЦЗ
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
5
Налдо
ЦЗ
5
Давид Лопес
ОП
10
Серхи Дардер
ЦП
23
Эстебан Гранеро
ЦП
9
Серхио Гарсия
ЦФ
12
Лео Баптистао
ЦФ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
Атлетико
1
Антонио Адан
ВР
3
Франсиско Монтеро
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
7
Витоло
ЛВ
10
Желсон Мартинш
ПВ
32
Борха Морено
ЦФ
11
Хоакин Муньос
ЦФ
Эспаньол
13
Роберто
ВР
10
Пабло Пьятти
ЛВ
25
Марк Рока
ОП
4
Виктор Санчес
ЦП
21
Оскар Мелендо
ПВ
30
Эрнан Перес
ЦФ
3-1-3-1-2
13
Облак
15
Савич
2
Годин
4
Ариас
16
Родри
6
Коке
18
Парти
8
Ньигес
10
Корреа
7
Гризманн
9
Калинич
4-1-2-3
13
Лопес
16
Росалес
6
Дуарте
5
Налдо
12
Вила
5
Лопес
10
Дардер
23
Гранеро
7
Иглесиас
12
Баптистао
9
Гарсия
18
Парти
10
Мартинш
10
Мартинш
18
Парти
10
Корреа
3
Монтеро
3
Монтеро
10
Корреа
9
Калинич
7
Витоло
7
Витоло
9
Калинич
5
Налдо
21
Мелендо
21
Мелендо
5
Налдо
9
Гарсия
10
Пьятти
10
Пьятти
9
Гарсия
Остались в запасе
Атлетико
Эспаньол
1
Антонио Адан
ВР
20
Хуанфран
ПЗ
32
Борха Морено
ЦФ
11
Хоакин Муньос
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
25
Марк Рока
ОП
13
Роберто
ВР
4
Виктор Санчес
ЦП
30
Эрнан Перес
ЦФ
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
Остались в запасе
1
Антонио Адан
ВР
20
Хуанфран
ПЗ
32
Борха Морено
ЦФ
11
Хоакин Муньос
ЦФ
Остались в запасе
25
Марк Рока
ОП
13
Роберто
ВР
4
Виктор Санчес
ЦП
30
Эрнан Перес
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
Статистика матча Атлетико - Эспаньол
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Эспаньол
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
- : -
30.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Стадион:
Рияд Эйр Метрополитано
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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