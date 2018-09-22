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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Хетафе - Атлетико
Хетафе - Атлетико: обзор матча 22 сентября 2018
Хетафе
22.09.2018, суббота, 19:30
Испания. Примера, 5 тур
0 : 2
Завершен
Атлетико
14'
Д. Сорья (АГ)
60'
Т. Лемар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хетафе - Атлетико
84'
Желтая карточка
Хуанфран
82'
Желтая карточка
С. Ньигес
Красная карточка
Антунеш
67'
60'
ГОЛ! 0:2!
Т. Лемар
Желтая карточка
Д. Суарес
55'
14'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Д. Сорья
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хетафе
13
Давид Сорья
ВР
18
Бруно Гонсалес
ЦЗ
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
2
Даконам Джене
ЦЗ
5
Антунеш
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
21
Амат Ндиайе
ЛВ
8
Мауро Арамбарри
ЦП
20
Франциско Портильо
ПВ
19
Хорхе Молина
ЦФ
9
Анхель
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
16
Филипе Луис
ЛЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
16
Родри
ОП
8
Сауль Ньигес
ЦП
6
Коке
ЦП
18
Тома Лемар
АП
19
Диего Коста
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Хетафе
1
Леандро Чичисола
ВР
20
Димитри Фулкье
ПЗ
10
Гаку Сибасаки
ЦП
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
14
Иван Альехо
ПВ
14
Серхи Гвардиола
ЦФ
Атлетико
1
Антонио Адан
ВР
2
Диего Годин
ЦЗ
18
Томас Парти
ЦП
10
Желсон Мартинш
ПВ
10
Анхель Корреа
ПВ
9
Никола Калинич
ЦФ
3-2-1-2-2
13
Сорья
6
Кабрера
2
Джене
5
Антунеш
18
Гонсалес
22
Суарес
8
Арамбарри
21
Ндиайе
20
Портильо
9
Анхель
19
Молина
4-1-2-1-2
13
Облак
20
Хуанфран
21
Эрнандес
20
Хименес
16
Луис
16
Родри
8
Ньигес
6
Коке
18
Лемар
7
Гризманн
19
Коста
Остались в запасе
Хетафе
Атлетико
14
Иван Альехо
ПВ
1
Леандро Чичисола
ВР
20
Димитри Фулкье
ПЗ
10
Гаку Сибасаки
ЦП
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
14
Серхи Гвардиола
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
10
Желсон Мартинш
ПВ
1
Антонио Адан
ВР
2
Диего Годин
ЦЗ
18
Томас Парти
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
9
Никола Калинич
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
14
Иван Альехо
ПВ
1
Леандро Чичисола
ВР
20
Димитри Фулкье
ПЗ
10
Гаку Сибасаки
ЦП
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
14
Серхи Гвардиола
ЦФ
Остались в запасе
10
Желсон Мартинш
ПВ
1
Антонио Адан
ВР
2
Диего Годин
ЦЗ
18
Томас Парти
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
9
Никола Калинич
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Хетафе - Атлетико
1
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Стадион:
Колисео Алфонсо Перес
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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