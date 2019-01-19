Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Уэска - Атлетико
Уэска - Атлетико: обзор матча 19 января 2019
Уэска
19.01.2019, суббота, 20:30
Испания. Примера, 20 тур
0 : 3
Завершен
Атлетико
31'
Л. Эрнандес
52'
С. Ариас
71'
Коке
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уэска - Атлетико
71'
ГОЛ! 0:3!
Коке
Желтая карточка
Э. Гальего
68'
64'
Желтая карточка
А. Корреа
62'
Желтая карточка
Х. Хименес
52'
ГОЛ! 0:2!
С. Ариас
Пас отдал
А. Гризманн
31'
ГОЛ! 0:1!
Л. Эрнандес
Пас отдал
Коке
Желтая карточка
Х. Этчейта
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уэска
13
Роберто Сантамария
ВР
44
Пабло Инсуа
ЦЗ
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
5
Хорхе Пулидо
ЦЗ
21
Хорхе Мирамон
ПЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
18
Дамьян Мусто
ЦП
17
Кристиан Ривера
ЦП
7
Давид Феррейро
ПВ
18
Энрик Гальего
ЦФ
9
Кучо Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Родригес
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
16
Родри
ОП
18
Томас Парти
ЦП
6
Коке
ЦП
18
Тома Лемар
АП
10
Анхель Корреа
ПВ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Уэска
1
Александар Йованович
ВР
29
Карлос Акапо
ПЗ
21
Янхель Эррера
ЦП
10
Хуанхо Камачо
ЦП
5
Хуан Агилера
ЦП
11
Алекс Гальяр
ЦФ
6
Луис Авила
ЦФ
Атлетико
1
Антонио Адан
ВР
3
Франсиско Монтеро
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
32
Борха Морено
ЦФ
11
Хоакин Муньос
ЦФ
4-2-2-2
13
Сантамария
44
Инсуа
3
Этчейта
5
Пулидо
21
Мирамон
18
Мусто
17
Ривера
16
Гомес
7
Феррейро
9
Эрнандес
18
Гальего
4-1-2-2-1
13
Облак
4
Ариас
20
Хименес
2
Годин
21
Эрнандес
16
Родри
18
Парти
6
Коке
10
Корреа
18
Лемар
7
Гризманн
Остались в запасе
Уэска
Атлетико
29
Карлос Акапо
ПЗ
1
Александар Йованович
ВР
21
Янхель Эррера
ЦП
10
Хуанхо Камачо
ЦП
5
Хуан Агилера
ЦП
11
Алекс Гальяр
ЦФ
6
Луис Авила
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Родригес
1
Антонио Адан
ВР
3
Франсиско Монтеро
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
32
Борха Морено
ЦФ
11
Хоакин Муньос
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
29
Карлос Акапо
ПЗ
1
Александар Йованович
ВР
21
Янхель Эррера
ЦП
10
Хуанхо Камачо
ЦП
5
Хуан Агилера
ЦП
11
Алекс Гальяр
ЦФ
6
Луис Авила
ЦФ
Остались в запасе
1
Антонио Адан
ВР
3
Франсиско Монтеро
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
32
Борха Морено
ЦФ
11
Хоакин Муньос
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Родригес
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Уэска - Атлетико
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Уэска
Испания. Сегунда, 42 тур
Кордоба
1 : 1
31.05.2026
Уэска
Испания. Сегунда, 41 тур
Уэска
0 : 1
24.05.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 40 тур
Леганес
0 : 0
18.05.2026
Уэска
Испания. Сегунда, 39 тур
Уэска
1 : 2
11.05.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 38 тур
Расинг
4 : 2
03.05.2026
Уэска
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Стадион:
Эль-Алькорас
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
Новости команд
Все
Уэска
Атлетико
Ла Лига: шансы «Хетафе» и «Атлетико» на победу в матче 13-го тура
09:13
Определен игрок года в Азии
19 ноября
Обама перешел в команду Фернандо Торреса
12 ноября
Мостовой назвал клуб, в котором хотел бы видеть Батракова
11 ноября
Примера. «Барселона» одержала волевую победу над «Атлетико» в Мадриде – 2:1
9 ноября
1
Хашимото стал игроком «Уэски». Права на него принадлежат «Ростову»
2022.07.18 19:52
Гайч подтвердил, что мог перейти в «Индепендьенте» или «Сан-Лоренсо» зимой
2022.05.20 11:11
«Уэска» отказалась отпускать Гайча зимой. Им интересовались в Аргентине (Alto Aragon)
2022.02.10 17:21
«Индепендьенте» готов арендовать Гайча, если ЦСКА будет платить ему часть зарплаты
2022.01.29 14:22
4
Агент Гайча – о досрочном возвращении в ЦСКА: «Это неправда»
2022.01.27 09:26
1
Ла Лига: шансы «Хетафе» и «Атлетико» на победу в матче 13-го тура
09:13
Определен игрок года в Азии
19 ноября
Обама перешел в команду Фернандо Торреса
12 ноября
Мостовой назвал клуб, в котором хотел бы видеть Батракова
11 ноября
Примера. «Барселона» одержала волевую победу над «Атлетико» в Мадриде – 2:1
9 ноября
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+