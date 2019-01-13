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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетико - Леванте
Атлетико - Леванте: обзор матча 13 января 2019
Атлетико
13.01.2019, воскресенье, 14:00
Испания. Примера, 19 тур
1 : 0
Завершен
Леванте
57'
А. Гризманн (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико - Леванте
90'
+4
Желтая карточка
Х. Кампанья
85'
Желтая карточка
Э. Кабако
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Гризманн
57'
42'
Желтая карточка
Джейсон
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
15
Стефан Савич
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
20
Хуанфран
ПЗ
7
Витоло
ЛВ
16
Родри
ОП
18
Томас Парти
ЦП
6
Коке
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Леванте
13
Ойер
ВР
3
Антонио Гарсия
ЛЗ
44
Робер Пьер
ЦЗ
23
Эрик Кабако
ЦЗ
5
Чема
ЦЗ
17
Никола Вукчевич
ОП
20
Хосе Кампанья
ЦП
10
Энис Барди
АП
23
Джейсон
ПВ
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
9
Рохер Марти
ЦФ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Атлетико
1
Антонио Адан
ВР
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
3
Франсиско Монтеро
ЦЗ
18
Тома Лемар
АП
11
Хоакин Муньос
ЦФ
9
Никола Калинич
ЦФ
Леванте
13
Айтор
ВР
23
Коке
ПЗ
27
Мозес Саймон
ЛВ
8
Шейк Дукур
ОП
16
Рубен Рочина
ПВ
9
Эммануэль Боатенг
ЦФ
9
Борха Майорал
ЦФ
4-1-2-2-1
13
Облак
4
Ариас
15
Савич
2
Годин
20
Хуанфран
16
Родри
18
Парти
6
Коке
7
Витоло
10
Корреа
7
Гризманн
4-1-1-2-2
13
Ойер
44
Пьер
23
Кабако
5
Чема
3
Гарсия
17
Вукчевич
20
Кампанья
23
Джейсон
10
Барди
9
Марти
25
Моралес
Остались в запасе
Атлетико
Леванте
18
Тома Лемар
АП
1
Антонио Адан
ВР
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
3
Франсиско Монтеро
ЦЗ
11
Хоакин Муньос
ЦФ
9
Никола Калинич
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
8
Шейк Дукур
ОП
27
Мозес Саймон
ЛВ
13
Айтор
ВР
23
Коке
ПЗ
16
Рубен Рочина
ПВ
9
Эммануэль Боатенг
ЦФ
9
Борха Майорал
ЦФ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Остались в запасе
18
Тома Лемар
АП
1
Антонио Адан
ВР
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
3
Франсиско Монтеро
ЦЗ
11
Хоакин Муньос
ЦФ
9
Никола Калинич
ЦФ
Остались в запасе
8
Шейк Дукур
ОП
27
Мозес Саймон
ЛВ
13
Айтор
ВР
23
Коке
ПЗ
16
Рубен Рочина
ПВ
9
Эммануэль Боатенг
ЦФ
9
Борха Майорал
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Статистика матча Атлетико - Леванте
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Информация о матче
Стадион:
Рияд Эйр Метрополитано
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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