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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эспаньол - Атлетико
Эспаньол - Атлетико: обзор матча 04 мая 2019
Эспаньол
04.05.2019, суббота, 17:15
Испания. Примера, 36 тур
3 : 0
Завершен
Атлетико
45+1'
Д. Годин (АГ)
52'
Б. Иглесиас
89'
Б. Иглесиас (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эспаньол - Атлетико
ГОЛ с пенальти! 3:0!
Б. Иглесиас
89'
59'
Желтая карточка
А. Мората
ГОЛ! 2:0!
Б. Иглесиас
Пас отдал
О. Мелендо
52'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Д. Годин
45'
+1
Желтая карточка
М. Рока
38'
18'
Желтая карточка
С. Ньигес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эспаньол
13
Диего Лопес
ВР
17
Адрия Педроса
ЛЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
5
Налдо
ЦЗ
16
Роберто Росалес
ЦЗ
7
Ву Лей
ЛВ
25
Марк Рока
ОП
10
Серхи Дардер
ЦП
23
Эстебан Гранеро
ЦП
21
Оскар Мелендо
ПВ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
Главный тренер
Эдер Сарабия
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
16
Филипе Луис
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
20
Хуанфран
ЦЗ
16
Родри
ОП
6
Коке
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
18
Тома Лемар
АП
7
Антуан Гризманн
ЦФ
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Эспаньол
13
Роберто
ВР
12
Дидач Вила
ЦЗ
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
7
Хави Пуадо
ЛВ
4
Виктор Санчес
ЦП
14
Факундо Феррейра
ЦФ
9
Серхио Гарсия
ЦФ
Атлетико
1
Антонио Адан
ВР
3
Франсиско Монтеро
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
7
Витоло
ЛВ
18
Томас Парти
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
4-1-2-2-1
13
Лопес
17
Педроса
5
Налдо
16
Росалес
22
Эрмосо
25
Рока
10
Дардер
23
Гранеро
7
Лей
21
Мелендо
7
Иглесиас
4-1-2-1-2
13
Облак
2
Годин
15
Савич
20
Хуанфран
16
Луис
16
Родри
6
Коке
8
Ньигес
18
Лемар
21
Мората
7
Гризманн
Остались в запасе
Эспаньол
Атлетико
7
Хави Пуадо
ЛВ
13
Роберто
ВР
12
Дидач Вила
ЦЗ
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
4
Виктор Санчес
ЦП
14
Факундо Феррейра
ЦФ
9
Серхио Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Эдер Сарабия
1
Антонио Адан
ВР
3
Франсиско Монтеро
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
18
Томас Парти
ЦП
7
Витоло
ЛВ
10
Анхель Корреа
ПВ
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
7
Хави Пуадо
ЛВ
13
Роберто
ВР
12
Дидач Вила
ЦЗ
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
4
Виктор Санчес
ЦП
14
Факундо Феррейра
ЦФ
9
Серхио Гарсия
ЦФ
Остались в запасе
1
Антонио Адан
ВР
3
Франсиско Монтеро
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
18
Томас Парти
ЦП
7
Витоло
ЛВ
10
Анхель Корреа
ПВ
Главный тренер
Эдер Сарабия
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Эспаньол - Атлетико
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Эспаньол
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
- : -
30.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Стадион:
Стейдж Фронт
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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