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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Барселона - Атлетико
Барселона - Атлетико: обзор матча 06 апреля 2019
Барселона
06.04.2019, суббота, 21:45
Испания. Примера, 31 тур
2 : 0
Завершен
Атлетико
85'
Л. Суарес
87'
Л. Месси
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барселона - Атлетико
88'
Замена
Хуанфран
️️️️
Родри
ГОЛ! 2:0!
Л. Месси
Пас отдал
И. Ракитич
87'
Желтая карточка
Л. Суарес
86'
ГОЛ! 1:0!
Л. Суарес
Пас отдал
Ж. Альба
85'
Замена
Н. Семеду
️️️️
С. Роберто
84'
Замена
К. Аленья
️️️️
Ф. Коутиньо
80'
Желтая карточка
К. Лангле
78'
Желтая карточка
Ж. Пике
74'
71'
Желтая карточка
С. Ньигес
Замена
Малком
️️️️
Артур
63'
58'
Замена
А. Мората
️️️️
Ф. Луис
35'
Замена
А. Корреа
️️️️
С. Ариас
29'
Желтая карточка
Д. Годин
29'
Желтая карточка
Х. Хименес
28'
Красная карточка
Д. Коста
27'
Желтая карточка
Т. Парти
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
5
Серхио Бускетс
ОП
6
Серджи Роберто
ЦП
6
Артур
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
18
Томас Парти
ЛП
16
Родри
ОП
8
Сауль Ньигес
ЦП
6
Коке
ЦП
19
Диего Коста
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Барселона
24
Яспер Силлессен
ВР
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
10
Карлес Аленья
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
10
Малком
ПВ
Атлетико
1
Антонио Адан
ВР
15
Стефан Савич
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
7
Витоло
ЛВ
10
Анхель Корреа
ПВ
9
Никола Калинич
ЦФ
21
Альваро Мората
ЦФ
3-1-3-2-1
1
тер Стеген
18
Альба
3
Пике
2
Лангле
5
Бускетс
6
Роберто
6
Артур
11
Ракитич
11
Коутиньо
10
Месси
9
Суарес
4-1-3-2
13
Облак
4
Ариас
2
Годин
20
Хименес
16
Луис
16
Родри
8
Ньигес
6
Коке
18
Парти
7
Гризманн
19
Коста
6
Роберто
27
Семеду
27
Семеду
6
Роберто
11
Коутиньо
10
Аленья
10
Аленья
11
Коутиньо
6
Артур
10
Малком
10
Малком
6
Артур
16
Родри
20
Хуанфран
20
Хуанфран
16
Родри
4
Ариас
10
Корреа
10
Корреа
4
Ариас
16
Луис
21
Мората
21
Мората
16
Луис
Остались в запасе
Барселона
Атлетико
24
Яспер Силлессен
ВР
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
1
Антонио Адан
ВР
15
Стефан Савич
ЦЗ
7
Витоло
ЛВ
9
Никола Калинич
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
24
Яспер Силлессен
ВР
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
Остались в запасе
1
Антонио Адан
ВР
15
Стефан Савич
ЦЗ
7
Витоло
ЛВ
9
Никола Калинич
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Барселона - Атлетико
3
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Главный судья:
Хесус Хиль Мансано
(Бадахос)
Стадион:
Камп Ноу
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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