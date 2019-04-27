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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетико - Вальядолид
Атлетико - Вальядолид: обзор матча 27 апреля 2019
Атлетико
27.04.2019, суббота, 17:15
Испания. Примера, 35 тур
1 : 0
Завершен
Вальядолид
66'
Б. Фернандес (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико - Вальядолид
Желтая карточка
Коке
90'
+4
Желтая карточка
А. Корреа
90'
+2
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Б. Фернандес
66'
Желтая карточка
Т. Парти
38'
35'
Желтая карточка
Р. Алькарас
Желтая карточка
Д. Годин
5'
1'
Желтая карточка
Х. Мойяно
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
2
Диего Годин
ЦЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
16
Филипе Луис
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
6
Коке
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
18
Томас Парти
ЦП
18
Тома Лемар
АП
21
Альваро Мората
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Вальядолид
1
Жорди Масип
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
20
Фернандо Калеро
ЦЗ
12
Хоакин Фернандес
ЦЗ
17
Хави Мойяно
ЦЗ
20
Вальдо Рубио
ЛВ
4
Рубен Алькарас
ЦП
21
Мичел
ЦП
20
Оскар Плано
ПВ
19
Энес Унал
ЦФ
14
Серхи Гвардиола
ЦФ
Главный тренер
Диего Кокка
Атлетико
1
Антонио Адан
ВР
20
Хуанфран
ЦЗ
3
Франсиско Монтеро
ЦЗ
7
Витоло
ЛВ
16
Родри
ОП
10
Анхель Корреа
ПВ
9
Никола Калинич
ЦФ
Вальядолид
13
Йоель Родригес
ВР
22
Мохаммед Салису
ЦЗ
19
Тони Вилья
ЛВ
2
Антонито
ЦП
8
Борха Фернандес
ЦП
24
Мигель де ла Фуэнте
ЦФ
4-3-1-2
13
Облак
2
Годин
15
Савич
16
Луис
4
Ариас
6
Коке
8
Ньигес
18
Парти
18
Лемар
7
Гризманн
21
Мората
4-2-2-2
1
Масип
20
Калеро
12
Фернандес
17
Мойяно
22
Мартинес
4
Алькарас
21
Мичел
20
Плано
20
Рубио
14
Гвардиола
19
Унал
Остались в запасе
Атлетико
Вальядолид
1
Антонио Адан
ВР
20
Хуанфран
ЦЗ
3
Франсиско Монтеро
ЦЗ
16
Родри
ОП
7
Витоло
ЛВ
10
Анхель Корреа
ПВ
9
Никола Калинич
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
19
Тони Вилья
ЛВ
13
Йоель Родригес
ВР
22
Мохаммед Салису
ЦЗ
2
Антонито
ЦП
8
Борха Фернандес
ЦП
24
Мигель де ла Фуэнте
ЦФ
Главный тренер
Диего Кокка
Остались в запасе
1
Антонио Адан
ВР
20
Хуанфран
ЦЗ
3
Франсиско Монтеро
ЦЗ
16
Родри
ОП
7
Витоло
ЛВ
10
Анхель Корреа
ПВ
9
Никола Калинич
ЦФ
Остались в запасе
19
Тони Вилья
ЛВ
13
Йоель Родригес
ВР
22
Мохаммед Салису
ЦЗ
2
Антонито
ЦП
8
Борха Фернандес
ЦП
24
Мигель де ла Фуэнте
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Диего Кокка
Статистика матча Атлетико - Вальядолид
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Вальядолид
Испания. Сегунда, 15 тур
Сельта (Б)
- : -
22.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 14 тур
Вальядолид
0 : 1
14.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Вальядолид
2 : 3
18.10.2026
Эльденсе
Информация о матче
Стадион:
Рияд Эйр Метрополитано
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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