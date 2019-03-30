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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Алавес - Атлетико
Алавес - Атлетико: обзор матча 30 марта 2019
Алавес
30.03.2019, суббота, 22:45
Испания. Примера, 29 тур
0 : 4
Завершен
Атлетико
5'
С. Ньигес
11'
Д. Коста
59'
А. Мората
84'
Т. Парти
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Алавес - Атлетико
88'
Желтая карточка
Хуанфран
84'
ГОЛ! 0:4!
Т. Парти
Пас отдал
Коке
59'
ГОЛ! 0:3!
А. Мората
Пас отдал
Т. Лемар
Желтая карточка
М. Гарсия
56'
55'
Желтая карточка
Т. Лемар
Желтая карточка
Т. Пина
50'
11'
ГОЛ! 0:2!
Д. Коста
Пас отдал
Коке
5'
ГОЛ! 0:1!
С. Ньигес
Пас отдал
А. Гризманн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алавес
1
Фернандо Пачеко
ВР
5
Рубен Дуарте
ЛЗ
5
Виктор Лагвардия
ЦЗ
19
Родриго Эли
ЦЗ
23
Химо Наварро
ПЗ
24
Джони
ЛВ
19
Ману Гарсия
ЦП
17
Томас Пина
ЦП
5
Дарко Брашанац
ЦП
11
Джон Гуидетти
ЦФ
9
Хонатан Кальери
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
16
Филипе Луис
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
20
Хуанфран
ЦЗ
8
Сауль Ньигес
ЦП
18
Томас Парти
ЦП
6
Коке
ЦП
7
Антуан Гризманн
ЦФ
19
Диего Коста
ЦФ
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Алавес
1
Антонио Сивера
ВР
2
Карлос Вигарай
ЦЗ
20
Мартин Агиррегабирия
ПЗ
14
Такаши Инуи
ЛВ
22
Мубарак Вакасо
ЦП
17
Борха
ЦФ
27
Патрик Твумаси
ЦФ
Атлетико
1
Антонио Адан
ВР
15
Стефан Савич
ЦЗ
7
Витоло
ЛВ
18
Тома Лемар
АП
10
Анхель Корреа
ПВ
9
Никола Калинич
ЦФ
4-3-1-2
1
Пачеко
5
Дуарте
5
Лагвардия
19
Эли
23
Наварро
19
Гарсия
17
Пина
5
Брашанац
24
Джони
9
Кальери
11
Гуидетти
4-3-3
13
Облак
2
Годин
20
Хименес
20
Хуанфран
16
Луис
8
Ньигес
18
Парти
6
Коке
21
Мората
19
Коста
7
Гризманн
Остались в запасе
Алавес
Атлетико
20
Мартин Агиррегабирия
ПЗ
1
Антонио Сивера
ВР
2
Карлос Вигарай
ЦЗ
22
Мубарак Вакасо
ЦП
14
Такаши Инуи
ЛВ
17
Борха
ЦФ
27
Патрик Твумаси
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
18
Тома Лемар
АП
1
Антонио Адан
ВР
15
Стефан Савич
ЦЗ
7
Витоло
ЛВ
10
Анхель Корреа
ПВ
9
Никола Калинич
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
20
Мартин Агиррегабирия
ПЗ
1
Антонио Сивера
ВР
2
Карлос Вигарай
ЦЗ
22
Мубарак Вакасо
ЦП
14
Такаши Инуи
ЛВ
17
Борха
ЦФ
27
Патрик Твумаси
ЦФ
Остались в запасе
18
Тома Лемар
АП
1
Антонио Адан
ВР
15
Стефан Савич
ЦЗ
7
Витоло
ЛВ
10
Анхель Корреа
ПВ
9
Никола Калинич
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Алавес - Атлетико
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Алавес
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
3 : 1
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
3 : 1
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Сельта
2 : 1
18.10.2026
Алавес
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Стадион:
Мендисорроса
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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