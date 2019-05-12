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Маркель Сусаета - статистика

Завершил карьеру
14 декабря 1987 (38), Эйбар
#14 | Полузащитник
179 см | 68 кг
Испания
Статистика Новости Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Атлетик
16
1
3
2
1
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 37 тур
Атлетик
3 : 1
12.05.2019
Сельта
Был в запасе
Испания. Примера, 35 тур
Атлетик
1 : 1
27.04.2019
Алавес
1' - 90'
Испания. Примера, 34 тур
Леганес
0 : 1
24.04.2019
Атлетик
Был в запасе
Испания. Примера, 33 тур
Реал
3 : 0
21.04.2019
Атлетик
Был в запасе
Испания. Примера, 32 тур
Атлетик
3 : 2
14.04.2019
Райо Вальекано
Был в запасе
Испания. Примера, 31 тур
Хетафе
1 : 0
07.04.2019
Атлетик
16' - 90'
Испания. Примера, 29 тур
Жирона
1 : 2
29.03.2019
Атлетик
Был в запасе
Испания. Примера, 27 тур
Атлетик
1 : 1
08.03.2019
Эспаньол
1' - 90'
Испания. Примера, 26 тур
Валенсия
2 : 0
03.03.2019
Атлетик
Был в запасе
Испания. Примера, 25 тур
Атлетик
1 : 0
23.02.2019
Эйбар
Был в запасе
Испания. Примера, 24 тур
Уэска
0 : 1
18.02.2019
Атлетик
1' - 90'
Испания. Примера, 23 тур
Атлетик
0 : 0
10.02.2019
Барселона
1' - 90'
Испания. Примера, 22 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
02.02.2019
Атлетик
Был в запасе
Испания. Примера, 21 тур
Атлетик
1 : 0
27.01.2019
Бетис
Был в запасе
Испания. Примера, 20 тур
Вильярреал
1 : 1
20.01.2019
Атлетик
Был в запасе
Испания. Примера, 19 тур
Атлетик
2 : 0
13.01.2019
Севилья
Был в запасе
Испания. Примера, 18 тур
Сельта
1 : 2
07.01.2019
Атлетик
Был в запасе
Испания. Примера, 17 тур
Атлетик
1 : 1
22.12.2018
Вальядолид
Был в запасе
Испания. Примера, 16 тур
Алавес
0 : 0
17.12.2018
Атлетик
1' - 90'
Испания. Примера, 15 тур
Атлетик
1 : 0
10.12.2018
Жирона
Был в запасе
Испания. Примера, 14 тур
Леванте
3 : 0
03.12.2018
Атлетик
Был в запасе
84'
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
1 : 1
25.11.2018
Хетафе
1' - 90'
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
3 : 2
10.11.2018
Атлетик
1' - 88'
Испания. Примера, 11 тур
Эспаньол
1 : 0
05.11.2018
Атлетик
Был в запасе
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
0 : 0
27.10.2018
Валенсия
1' - 89'
Испания. Примера, 3 тур
Райо Вальекано
1 : 1
24.10.2018
Атлетик
1' - 90'
Испания. Примера, 9 тур
Эйбар
1 : 1
21.10.2018
Атлетик
Был в запасе
Испания. Примера, 8 тур
Атлетик
1 : 3
05.10.2018
Реал Сосьедад
1' - 90'
26'
Испания. Примера, 7 тур
Барселона
1 : 1
29.09.2018
Атлетик
1' - 90'
41'
Испания. Примера, 5 тур
Бетис
2 : 2
23.09.2018
Атлетик
1' - 45'
38'
45'
Испания. Примера, 4 тур
Атлетик
1 : 1
15.09.2018
Реал
1' - 90'
Испания. Примера, 2 тур
Атлетик
2 : 2
27.08.2018
Уэска
1' - 90'
47'
Испания. Примера, 1 тур
Атлетик
2 : 1
20.08.2018
Леганес
1' - 90'
26, 90'
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