Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетик - Реал Сосьедад
Атлетик - Реал Сосьедад: обзор матча 05 октября 2018
Атлетик
05.10.2018, пятница, 22:00
Испания. Примера, 8 тур
1 : 3
Завершен
Реал Сосьедад
32'
И. Муньяин
30'
М. Оярсабаль (П)
47'
Л. Сангалли
74'
М. Оярсабаль (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетик - Реал Сосьедад
90'
+2
Желтая карточка
Х. Баутиста
83'
Желтая карточка
А. Ильярраменди
74'
ГОЛ с пенальти! 1:3!
М. Оярсабаль
70'
Желтая карточка
Д. Зурутуса
Желтая карточка
Р. Гарсия
67'
57'
Желтая карточка
М. Анхель Мойя
47'
ГОЛ! 1:2!
Л. Сангалли
Пас отдал
И. Субельдия
Желтая карточка
Д. Гарсия
39'
38'
Желтая карточка
И. Субельдия
ГОЛ! 1:1!
И. Муньяин
32'
Желтая карточка
И. Уильямс
31'
30'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
М. Оярсабаль
Желтая карточка
И. Мартинес
29'
Желтая карточка
М. Сусаета
26'
Желтая карточка
О. де Маркос
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
1
Унаи Симон
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
5
Ерай Альварес
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
14
Маркель Сусаета
ЦП
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
14
Дани Гарсия
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Реал Сосьедад
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
77
Кевин Родригес
ЛЗ
5
Игор Субельдия
ЦЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
16
Рауль Навас
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
21
Микель Оярсабаль
ЛВ
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
14
Рубен Пардо
ЦП
23
Лука Сангалли
АП
9
Хон Баутиста
ЦФ
Главный тренер
Асьер Гаритано
Атлетик
1
Яго Эррерин
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
8
Унаи Лопес
ЦП
20
Ариц Адурис
ЦФ
Реал Сосьедад
28
Херонимо Рульи
ВР
15
Эктор Морено
ЦЗ
17
Давид Зурутуса
ЦП
6
Андер Гевара
ЦП
12
Виллиан Жозе
ЦФ
19
Сандро Рамирес
ЦФ
4-3-1-2
1
Симон
17
Бершиче
5
Альварес
26
Мартинес
18
де Маркос
14
Сусаета
7
Эчебаррия
14
Дани Гарсия
10
Муньяин
14
Гарсия
9
Уильямс
3-2-2-2-1
13
Мойя
5
Субельдия
6
Элустондо
16
Навас
2
Горосабель
77
Родригес
14
Ильярраменди
14
Пардо
23
Сангалли
21
Оярсабаль
9
Баутиста
Остались в запасе
Атлетик
Реал Сосьедад
1
Яго Эррерин
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
8
Унаи Лопес
ЦП
20
Ариц Адурис
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
28
Херонимо Рульи
ВР
15
Эктор Морено
ЦЗ
17
Давид Зурутуса
ЦП
6
Андер Гевара
ЦП
12
Виллиан Жозе
ЦФ
19
Сандро Рамирес
ЦФ
Главный тренер
Асьер Гаритано
Остались в запасе
1
Яго Эррерин
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
8
Унаи Лопес
ЦП
20
Ариц Адурис
ЦФ
Остались в запасе
28
Херонимо Рульи
ВР
15
Эктор Морено
ЦЗ
17
Давид Зурутуса
ЦП
6
Андер Гевара
ЦП
12
Виллиан Жозе
ЦФ
19
Сандро Рамирес
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Главный тренер
Асьер Гаритано
Статистика матча Атлетик - Реал Сосьедад
6
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
5
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 14 тур
Малага
- : -
28.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Информация о матче
Стадион:
Сан Мамес Баррия
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
Новости команд
Все
Атлетик
Реал Сосьедад
Ла Лига: шансы «Расинга» и «Реал Сосьедада» на победу в матче 13-го тура
09:07
«Атлетик» – «Эспаньол»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 20 ноября 2026
Вчера, 21:50
Российский форвард попал в заявку «Эспаньола» на матч Примеры
19 ноября
4
Ла Лига Испания: шансы «Атлетика» и «Эспаньола» на победу в матче 13 тура
19 ноября
Агент Захаряна предъявил Карпину: «Устраивал рулетку с вызовами»
9 ноября
16
«Атлетик» – «Эспаньол»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 20 ноября 2026
Вчера, 21:50
Российский форвард попал в заявку «Эспаньола» на матч Примеры
19 ноября
4
Ла Лига Испания: шансы «Атлетика» и «Эспаньола» на победу в матче 13 тура
19 ноября
«Осасуна» – «Атлетик»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Осасуны» и «Атлетика» на победу в матче 12 тура
6 ноября
Ла Лига: шансы «Расинга» и «Реал Сосьедада» на победу в матче 13-го тура
09:07
Агент Захаряна предъявил Карпину: «Устраивал рулетку с вызовами»
9 ноября
16
«Реал Сосьедад» – «Райо Вальекано»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Реал Сосьедада» и «Райо Вальекано» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Карпин объяснил отсутствие Соболева в составе сборной России
6 ноября
16
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+