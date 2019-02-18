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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Уэска - Атлетик
Уэска - Атлетик: обзор матча 18 февраля 2019
Уэска
18.02.2019, понедельник, 23:00
Испания. Примера, 24 тур
0 : 1
Завершен
Атлетик
19'
Р. Гарсия (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уэска - Атлетик
Желтая карточка
М. Гомес
73'
Желтая карточка
А. Дигес
68'
Желтая карточка
Э. Гальего
42'
Желтая карточка
Х. Мирамон
41'
Желтая карточка
Я. Эррера
38'
32'
Желтая карточка
А. Капа
19'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Р. Гарсия
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уэска
13
Роберто Сантамария
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
26
Адриан Дигес
ЦЗ
5
Хорхе Пулидо
ЦЗ
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
21
Хорхе Мирамон
ПЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
21
Янхель Эррера
ЦП
17
Кристиан Ривера
ЦП
6
Луис Авила
ЦФ
18
Энрик Гальего
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Атлетик
1
Яго Эррерин
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
5
Ерай Альварес
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
14
Маркель Сусаета
ЦП
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
Уэска
1
Александар Йованович
ВР
5
Хуан Агилера
ЦП
18
Дамьян Мусто
ЦП
10
Хуанпи
АП
7
Давид Феррейро
ПВ
11
Алекс Гальяр
ЦФ
9
Кучо Эрнандес
ЦФ
Атлетик
1
Унаи Симон
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
14
Иньиго Кордоба
ЛВ
8
Андер Итурраспе
ЦП
11
Ибаи Гомес
ЦФ
19
Кенан Кодро
ЦФ
3-2-2-1-2
13
Сантамария
26
Дигес
5
Пулидо
3
Этчейта
22
Галан
21
Мирамон
21
Эррера
17
Ривера
16
Гомес
18
Гальего
6
Авила
3-2-2-1-2
1
Эррерин
12
Сан Хосе
5
Альварес
26
Мартинес
2
Капа
17
Бершиче
14
Сусаета
7
Эчебаррия
10
Муньяин
14
Гарсия
9
Уильямс
Остались в запасе
Уэска
Атлетик
7
Давид Феррейро
ПВ
1
Александар Йованович
ВР
5
Хуан Агилера
ЦП
18
Дамьян Мусто
ЦП
10
Хуанпи
АП
11
Алекс Гальяр
ЦФ
9
Кучо Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
14
Иньиго Кордоба
ЛВ
1
Унаи Симон
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
8
Андер Итурраспе
ЦП
11
Ибаи Гомес
ЦФ
19
Кенан Кодро
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
Остались в запасе
7
Давид Феррейро
ПВ
1
Александар Йованович
ВР
5
Хуан Агилера
ЦП
18
Дамьян Мусто
ЦП
10
Хуанпи
АП
11
Алекс Гальяр
ЦФ
9
Кучо Эрнандес
ЦФ
Остались в запасе
14
Иньиго Кордоба
ЛВ
1
Унаи Симон
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
8
Андер Итурраспе
ЦП
11
Ибаи Гомес
ЦФ
19
Кенан Кодро
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Главный тренер
Эдин Терзич
Статистика матча Уэска - Атлетик
5
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
1
Матчи команд
Уэска
Испания. Сегунда, 42 тур
Кордоба
1 : 1
31.05.2026
Уэска
Испания. Сегунда, 41 тур
Уэска
0 : 1
24.05.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 40 тур
Леганес
0 : 0
18.05.2026
Уэска
Испания. Сегунда, 39 тур
Уэска
1 : 2
11.05.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 38 тур
Расинг
4 : 2
03.05.2026
Уэска
Атлетик
Испания. Примера, 14 тур
Малага
- : -
28.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Стадион:
Эль-Алькорас
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