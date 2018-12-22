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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетик - Вальядолид
Атлетик - Вальядолид: обзор матча 22 декабря 2018
Атлетик
22.12.2018, суббота, 22:45
Испания. Примера, 17 тур
1 : 1
Завершен
Вальядолид
45'
А. Адурис (П)
90+2'
О. Плано
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетик - Вальядолид
90'
+2
ГОЛ! 1:1!
О. Плано
Пас отдал
Э. Унал
Желтая карточка
Р. Гарсия
78'
Желтая карточка
Е. Альварес
61'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Адурис
45'
44'
Желтая карточка
Кеко
32'
Желтая карточка
Мичел
Желтая карточка
Д. Гарсия
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
1
Яго Эррерин
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
5
Ерай Альварес
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
14
Дани Гарсия
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
20
Ариц Адурис
ЦФ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Вальядолид
1
Жорди Масип
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
17
Хави Мойяно
ЦЗ
22
Кико
ЦЗ
20
Фернандо Калеро
ЦЗ
29
Леонардо Суарес
ЦП
4
Рубен Алькарас
ЦП
21
Мичел
ЦП
20
Кеко
ЦП
20
Оскар Плано
ПВ
19
Энес Унал
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Атлетик
1
Унаи Симон
ВР
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
14
Иньиго Кордоба
ЛВ
14
Маркель Сусаета
ЦП
Вальядолид
13
Йоель Родригес
ВР
2
Антонито
ЦП
23
Ануар
ЦП
8
Борха Фернандес
ЦП
10
Даниэле Верде
ЦФ
4-2-1-3
1
Эррерин
17
Бершиче
5
Альварес
26
Мартинес
2
Капа
7
Эчебаррия
14
Дани Гарсия
10
Муньяин
9
Уильямс
14
Гарсия
20
Адурис
4-4-1-1
1
Масип
17
Мойяно
22
Кико
20
Калеро
22
Мартинес
4
Алькарас
21
Мичел
20
Кеко
29
Суарес
20
Плано
19
Унал
Остались в запасе
Атлетик
Вальядолид
14
Иньиго Кордоба
ЛВ
1
Унаи Симон
ВР
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
14
Маркель Сусаета
ЦП
Главный тренер
Гаиска Гаритано
13
Йоель Родригес
ВР
2
Антонито
ЦП
23
Ануар
ЦП
8
Борха Фернандес
ЦП
10
Даниэле Верде
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Остались в запасе
14
Иньиго Кордоба
ЛВ
1
Унаи Симон
ВР
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
14
Маркель Сусаета
ЦП
Остались в запасе
13
Йоель Родригес
ВР
2
Антонито
ЦП
23
Ануар
ЦП
8
Борха Фернандес
ЦП
10
Даниэле Верде
ЦФ
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Статистика матча Атлетик - Вальядолид
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 14 тур
Малага
- : -
28.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Вальядолид
Испания. Сегунда, 15 тур
Сельта (Б)
- : -
22.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 14 тур
Вальядолид
0 : 1
14.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Вальядолид
2 : 3
18.10.2026
Эльденсе
Информация о матче
Стадион:
Сан Мамес Баррия
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