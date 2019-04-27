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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетик - Алавес
Атлетик - Алавес: обзор матча 27 апреля 2019
Атлетик
27.04.2019, суббота, 14:00
Испания. Примера, 35 тур
1 : 1
Завершен
Алавес
41'
Б. Эчебаррия
45'
Борха
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетик - Алавес
Желтая карточка
М. Сан Хосе
45'
+3
45'
ГОЛ! 1:1!
Борха
44'
Желтая карточка
К. Вигарай
ГОЛ! 1:0!
Б. Эчебаррия
41'
Желтая карточка
Р. Гарсия
34'
32'
Желтая карточка
В. Лагвардия
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
1
Яго Эррерин
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
14
Маркель Сусаета
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
14
Рауль Гарсия
ЦФ
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
Алавес
1
Фернандо Пачеко
ВР
5
Рубен Дуарте
ЛЗ
2
Карлос Вигарай
ЦЗ
5
Виктор Лагвардия
ЦЗ
20
Мартин Агиррегабирия
ПЗ
23
Химо Наварро
ПЗ
24
Джони
ЛВ
19
Ману Гарсия
ЦП
17
Томас Пина
ЦП
9
Хонатан Кальери
ЦФ
17
Борха
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Атлетик
1
Унаи Симон
ВР
15
Иньиго Леке
ПЗ
14
Иньиго Кордоба
ЛВ
8
Унаи Лопес
ЦП
20
Ариц Адурис
ЦФ
19
Кенан Кодро
ЦФ
Алавес
1
Антонио Сивера
ВР
3
Адриан Марин
ЛЗ
14
Такаши Инуи
ЛВ
5
Дарко Брашанац
ЦП
22
Мубарак Вакасо
ЦП
27
Патрик Твумаси
ЦФ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Эррерин
14
Нуньес
26
Мартинес
12
Сан Хосе
17
Бершиче
18
де Маркос
7
Эчебаррия
14
Сусаета
10
Муньяин
9
Уильямс
14
Гарсия
3-2-2-1-2
1
Пачеко
20
Агиррегабирия
2
Вигарай
5
Лагвардия
23
Наварро
5
Дуарте
19
Гарсия
17
Пина
24
Джони
17
Борха
9
Кальери
Остались в запасе
Атлетик
Алавес
14
Иньиго Кордоба
ЛВ
1
Унаи Симон
ВР
15
Иньиго Леке
ПЗ
8
Унаи Лопес
ЦП
20
Ариц Адурис
ЦФ
19
Кенан Кодро
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
3
Адриан Марин
ЛЗ
1
Антонио Сивера
ВР
5
Дарко Брашанац
ЦП
22
Мубарак Вакасо
ЦП
14
Такаши Инуи
ЛВ
27
Патрик Твумаси
ЦФ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Остались в запасе
14
Иньиго Кордоба
ЛВ
1
Унаи Симон
ВР
15
Иньиго Леке
ПЗ
8
Унаи Лопес
ЦП
20
Ариц Адурис
ЦФ
19
Кенан Кодро
ЦФ
Остались в запасе
3
Адриан Марин
ЛЗ
1
Антонио Сивера
ВР
5
Дарко Брашанац
ЦП
22
Мубарак Вакасо
ЦП
14
Такаши Инуи
ЛВ
27
Патрик Твумаси
ЦФ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Статистика матча Атлетик - Алавес
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 14 тур
Малага
- : -
28.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Алавес
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
3 : 1
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
3 : 1
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Сельта
2 : 1
18.10.2026
Алавес
Информация о матче
Стадион:
Сан Мамес Баррия
Где смотреть матч:
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