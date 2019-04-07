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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Хетафе - Атлетик
Хетафе - Атлетик: обзор матча 07 апреля 2019
Хетафе
07.04.2019, воскресенье, 15:00
Испания. Примера, 31 тур
1 : 0
Завершен
Атлетик
78'
Анхель
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хетафе - Атлетик
Замена
И. Микел
️️️️
Х. Молина
90'
+3
79'
Замена
А. Адурис
️️️️
И. Кордоба
ГОЛ! 1:0!
Анхель
Пас отдал
Ф. Портильо
78'
70'
Замена
К. Кодро
️️️️
И. Уильямс
Желтая карточка
Анхель
60'
Замена
Анхель
️️️️
М. Оливера
55'
Замена
Ф. Портильо
️️️️
Д. Фулкье
39'
Желтая карточка
Д. Суарес
32'
16'
Замена
М. Сусаета
️️️️
И. Гомес
11'
Желтая карточка
М. Сан Хосе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хетафе
13
Давид Сорья
ВР
17
Матиас Оливера
ЛЗ
5
Антунеш
ЦЗ
2
Даконам Джене
ЦЗ
18
Бруно Гонсалес
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
88
Неманья Максимович
ЦП
8
Мауро Арамбарри
ЦП
19
Хорхе Молина
ЦФ
17
Хайме Мата
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Атлетик
1
Яго Эррерин
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
5
Ерай Альварес
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
14
Иньиго Кордоба
ЛВ
14
Дани Гарсия
ЦП
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
11
Ибаи Гомес
ЦФ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
Хетафе
1
Леандро Чичисола
ВР
5
Игнаси Микел
ЦЗ
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
20
Матье Фламини
ЦП
20
Франциско Портильо
ПВ
9
Анхель
ЦФ
Атлетик
1
Унаи Симон
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
14
Маркель Сусаета
ЦП
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
19
Кенан Кодро
ЦФ
20
Ариц Адурис
ЦФ
3-2-2-2
13
Сорья
5
Антунеш
2
Джене
18
Гонсалес
17
Оливера
22
Суарес
88
Максимович
8
Арамбарри
17
Мата
19
Молина
3-2-1-1-3
1
Эррерин
5
Альварес
26
Мартинес
12
Сан Хосе
18
де Маркос
17
Бершиче
14
Дани Гарсия
14
Кордоба
14
Гарсия
11
Гомес
9
Уильямс
19
Молина
5
Микел
5
Микел
19
Молина
20
Фулкье
20
Портильо
20
Портильо
20
Фулкье
17
Оливера
9
Анхель
9
Анхель
17
Оливера
11
Гомес
14
Сусаета
14
Сусаета
11
Гомес
9
Уильямс
19
Кодро
19
Кодро
9
Уильямс
14
Кордоба
20
Адурис
20
Адурис
14
Кордоба
Остались в запасе
Хетафе
Атлетик
1
Леандро Чичисола
ВР
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
20
Матье Фламини
ЦП
Главный тренер
Пепе Бордалас
1
Унаи Симон
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
Главный тренер
Эдин Терзич
Остались в запасе
1
Леандро Чичисола
ВР
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
20
Матье Фламини
ЦП
Остались в запасе
1
Унаи Симон
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
Главный тренер
Пепе Бордалас
Главный тренер
Эдин Терзич
Статистика матча Хетафе - Атлетик
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Атлетик
Испания. Примера, 14 тур
Малага
- : -
28.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Стадион:
Колисео Алфонсо Перес
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