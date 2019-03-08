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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетик - Эспаньол
Атлетик - Эспаньол: обзор матча 08 марта 2019
Атлетик
08.03.2019, пятница, 23:00
Испания. Примера, 27 тур
1 : 1
Завершен
Эспаньол
80'
Р. Гарсия
9'
Ф. Феррейра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетик - Эспаньол
87'
Желтая карточка
В. Санчес
ГОЛ! 1:1!
Р. Гарсия
Пас отдал
И. Гомес
80'
Желтая карточка
И. Мартинес
78'
73'
Желтая карточка
Э. Гранеро
Желтая карточка
Ю. Бершиче
45'
+1
45'
Желтая карточка
О. Мелендо
Желтая карточка
Д. Гарсия
36'
24'
Желтая карточка
М. Эрмосо
21'
Желтая карточка
Ф. Феррейра
9'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Феррейра
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
1
Яго Эррерин
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
5
Ерай Альварес
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
14
Маркель Сусаета
ЦП
14
Дани Гарсия
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
14
Рауль Гарсия
ЦФ
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
Эспаньол
13
Диего Лопес
ВР
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
5
Налдо
ЦЗ
16
Роберто Росалес
ЦЗ
7
Ву Лей
ЛВ
25
Марк Рока
ОП
23
Эстебан Гранеро
ЦП
21
Хави Лопес
ЦП
21
Оскар Мелендо
ПВ
14
Факундо Феррейра
ЦФ
30
Эрнан Перес
ЦФ
Главный тренер
Эдер Сарабия
Атлетик
1
Унаи Симон
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
14
Иньиго Кордоба
ЛВ
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
11
Ибаи Гомес
ЦФ
19
Кенан Кодро
ЦФ
Эспаньол
13
Роберто
ВР
17
Адрия Педроса
ЛЗ
22
Льюис Лопес
ЦЗ
7
Хави Пуадо
ЛВ
4
Виктор Санчес
ЦП
3-2-2-1-2
1
Эррерин
12
Сан Хосе
26
Мартинес
5
Альварес
17
Бершиче
18
де Маркос
14
Сусаета
14
Дани Гарсия
10
Муньяин
9
Уильямс
14
Гарсия
3-1-2-2-2
13
Лопес
22
Эрмосо
5
Налдо
16
Росалес
25
Рока
23
Гранеро
21
Лопес
21
Мелендо
7
Лей
30
Перес
14
Феррейра
Остались в запасе
Атлетик
Эспаньол
14
Иньиго Кордоба
ЛВ
1
Унаи Симон
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
11
Ибаи Гомес
ЦФ
19
Кенан Кодро
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
7
Хави Пуадо
ЛВ
13
Роберто
ВР
17
Адрия Педроса
ЛЗ
22
Льюис Лопес
ЦЗ
4
Виктор Санчес
ЦП
Главный тренер
Эдер Сарабия
Остались в запасе
14
Иньиго Кордоба
ЛВ
1
Унаи Симон
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
11
Ибаи Гомес
ЦФ
19
Кенан Кодро
ЦФ
Остались в запасе
7
Хави Пуадо
ЛВ
13
Роберто
ВР
17
Адрия Педроса
ЛЗ
22
Льюис Лопес
ЦЗ
4
Виктор Санчес
ЦП
Главный тренер
Эдин Терзич
Главный тренер
Эдер Сарабия
Статистика матча Атлетик - Эспаньол
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 14 тур
Малага
- : -
28.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Эспаньол
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
- : -
30.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Стадион:
Сан Мамес Баррия
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