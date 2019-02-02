Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал Сосьедад - Атлетик
Реал Сосьедад - Атлетик: обзор матча 02 февраля 2019
Реал Сосьедад
02.02.2019, суббота, 18:15
Испания. Примера, 22 тур
2 : 1
Завершен
Атлетик
16'
М. Оярсабаль
45'
В. Жозе
82'
Р. Гарсия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал Сосьедад - Атлетик
82'
ГОЛ! 2:1!
Р. Гарсия
Желтая карточка
Р. Навас
81'
55'
Желтая карточка
А. Капа
ГОЛ! 2:0!
В. Жозе
45'
ГОЛ! 1:0!
М. Оярсабаль
Пас отдал
В. Жозе
16'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Сосьедад
28
Херонимо Рульи
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
16
Рауль Навас
ЦЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
21
Микель Оярсабаль
ЛВ
23
Микель Мерино
ЦП
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
17
Давид Зурутуса
ЦП
24
Аднан Янузай
ПВ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Атлетик
1
Яго Эррерин
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
5
Ерай Альварес
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
14
Иньиго Кордоба
ЛВ
14
Дани Гарсия
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
11
Ибаи Гомес
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
Реал Сосьедад
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
5
Игор Субельдия
ЦЗ
15
Эктор Морено
ЦЗ
23
Лука Сангалли
АП
19
Сандро Рамирес
ЦФ
7
Хуанми
ЦФ
Атлетик
1
Унаи Симон
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
14
Маркель Сусаета
ЦП
14
Рауль Гарсия
ЦФ
11
Горка Гурусета
ЦФ
4-3-2-1
28
Рульи
19
Эрнандес
16
Навас
3
Льоренте
2
Сальдуа
23
Мерино
14
Ильярраменди
17
Зурутуса
21
Оярсабаль
24
Янузай
12
Виллиан Жозе
3-2-1-2-2
1
Эррерин
12
Сан Хосе
26
Мартинес
5
Альварес
2
Капа
17
Бершиче
14
Дани Гарсия
10
Муньяин
14
Кордоба
11
Гомес
9
Уильямс
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Атлетик
23
Лука Сангалли
АП
5
Игор Субельдия
ЦЗ
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
15
Эктор Морено
ЦЗ
19
Сандро Рамирес
ЦФ
7
Хуанми
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
1
Унаи Симон
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
14
Маркель Сусаета
ЦП
14
Рауль Гарсия
ЦФ
11
Горка Гурусета
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
Остались в запасе
23
Лука Сангалли
АП
5
Игор Субельдия
ЦЗ
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
15
Эктор Морено
ЦЗ
19
Сандро Рамирес
ЦФ
7
Хуанми
ЦФ
Остались в запасе
1
Унаи Симон
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
14
Маркель Сусаета
ЦП
14
Рауль Гарсия
ЦФ
11
Горка Гурусета
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Главный тренер
Эдин Терзич
Статистика матча Реал Сосьедад - Атлетик
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Атлетик
Испания. Примера, 14 тур
Малага
- : -
28.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Стадион:
Реале Арена
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
Новости команд
Все
Реал Сосьедад
Атлетик
Ла Лига: шансы «Расинга» и «Реал Сосьедада» на победу в матче 13-го тура
09:07
«Атлетик» – «Эспаньол»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 20 ноября 2026
Вчера, 21:50
Российский форвард попал в заявку «Эспаньола» на матч Примеры
19 ноября
4
Ла Лига Испания: шансы «Атлетика» и «Эспаньола» на победу в матче 13 тура
19 ноября
Агент Захаряна предъявил Карпину: «Устраивал рулетку с вызовами»
9 ноября
16
Ла Лига: шансы «Расинга» и «Реал Сосьедада» на победу в матче 13-го тура
09:07
Агент Захаряна предъявил Карпину: «Устраивал рулетку с вызовами»
9 ноября
16
«Реал Сосьедад» – «Райо Вальекано»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Реал Сосьедада» и «Райо Вальекано» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Карпин объяснил отсутствие Соболева в составе сборной России
6 ноября
16
«Атлетик» – «Эспаньол»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 20 ноября 2026
Вчера, 21:50
Российский форвард попал в заявку «Эспаньола» на матч Примеры
19 ноября
4
Ла Лига Испания: шансы «Атлетика» и «Эспаньола» на победу в матче 13 тура
19 ноября
«Осасуна» – «Атлетик»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Осасуны» и «Атлетика» на победу в матче 12 тура
6 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+