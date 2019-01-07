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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Сельта - Атлетик
Сельта - Атлетик: обзор матча 07 января 2019
Сельта
07.01.2019, понедельник, 23:00
Испания. Примера, 18 тур
1 : 2
Завершен
Атлетик
45+1'
Ф. Бельтран
19'
И. Муньяин
54'
И. Уильямс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сельта - Атлетик
90'
+2
Желтая карточка
И. Муньяин
85'
Желтая карточка
А. Адурис
Желтая карточка
У. Мальо
68'
58'
Желтая карточка
Д. Гарсия
54'
ГОЛ! 1:2!
И. Уильямс
Пас отдал
Я. Эррерин
ГОЛ! 1:1!
Ф. Бельтран
Пас отдал
М. Гомес
45'
+1
40'
Желтая карточка
И. Кордоба
Желтая карточка
О. Йокушлу
25'
19'
ГОЛ! 0:1!
И. Муньяин
Пас отдал
И. Уильямс
15'
Желтая карточка
И. Уильямс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сельта
36
Рубен Бланко
ВР
17
Давид Юнка
ЛЗ
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
14
Нестор Араужо
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
17
Софьян Буфал
ЛВ
68
Станислав Лоботка
ЦП
5
Окай Йокушлу
ЦП
8
Фран Бельтран
ЦП
10
Брайс Мендес
ПВ
9
Максимилиано Гомес
ЦФ
Главный тренер
Мигел Кардозу
Атлетик
1
Яго Эррерин
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
14
Иньиго Кордоба
ЛВ
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
14
Дани Гарсия
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Сельта
1
Серхио Альварес
ВР
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
19
Хосабед Санчес
ЦП
77
Пионе Систо
ЦП
17
Эндрю Юлсагер
ЦП
10
Деннис Эккерт
ЦФ
Атлетик
1
Унаи Симон
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
5
Перу Ноласкоайн
ОП
14
Маркель Сусаета
ЦП
20
Ариц Адурис
ЦФ
11
Горка Гурусета
ЦФ
4-3-2-1
36
Бланко
17
Юнка
22
Кабрал
14
Араужо
22
Мальо
68
Лоботка
5
Йокушлу
8
Бельтран
17
Буфал
10
Мендес
9
Гомес
3-2-2-2-1
1
Эррерин
2
Капа
14
Нуньес
26
Мартинес
18
де Маркос
17
Бершиче
7
Эчебаррия
14
Дани Гарсия
10
Муньяин
14
Кордоба
9
Уильямс
Остались в запасе
Сельта
Атлетик
1
Серхио Альварес
ВР
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
19
Хосабед Санчес
ЦП
77
Пионе Систо
ЦП
17
Эндрю Юлсагер
ЦП
10
Деннис Эккерт
ЦФ
Главный тренер
Мигел Кардозу
5
Перу Ноласкоайн
ОП
1
Унаи Симон
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
14
Маркель Сусаета
ЦП
20
Ариц Адурис
ЦФ
11
Горка Гурусета
ЦФ
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Остались в запасе
1
Серхио Альварес
ВР
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
19
Хосабед Санчес
ЦП
77
Пионе Систо
ЦП
17
Эндрю Юлсагер
ЦП
10
Деннис Эккерт
ЦФ
Остались в запасе
5
Перу Ноласкоайн
ОП
1
Унаи Симон
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
14
Маркель Сусаета
ЦП
20
Ариц Адурис
ЦФ
11
Горка Гурусета
ЦФ
Главный тренер
Мигел Кардозу
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Статистика матча Сельта - Атлетик
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Сельта
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига Европы, 3 тур
Селтик
1 : 2
22.10.2026
Сельта
Атлетик
Испания. Примера, 14 тур
Малага
- : -
28.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Стадион:
Балаидос
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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